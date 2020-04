Meer dan 1.700 tachtigplussers krijgen telefoontje van belteam gemeente Grimbergen Margo Koekoekx

01 april 2020

14u42 0 Grimbergen In Grimbergen vormen 8 medewerkers een belteam voor senioren. Zij bellen meer dan 1.700 80-plussers op. Gezien deze groep minder actief is op sociale media, willen ze met zekerheid checken of het wel goed met hen gaat. Hebben ze hulp nodig dan helpen ze hen in het vinden van een hulpverlener op het digitaal platform.

Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden op het online platform van de gemeente. Ook wie hulp zoekt kan hier terecht. Gezien dit voor 80-plussers niet evident is belt een gemotiveerd belteam hen op. Zij belden sinds maandag al 350 mensen op, dat waren zowel alleenstaande als koppels die 80-plus zijn.

“De bellers gaan na of de mensen hulp krijgen via vrienden, buren of familie. Zoniet, registreren wij hun noden en gaan via ons platform ‘Grimbergen Helpt’ op zoek naar iemand die hen kan helpen. Het doet deugd te zien dat er een spontane golf van solidariteit ontstond in onze gemeente”, zegt Anne Laure Mouligneaux (N-VA), schepen voor welzijn.

Het belteam bestaat uit 8 personeelsleden van de gemeentediensten, het Sociaal Huis, de bibliotheek en buurtwerkers. “Uit de 350 contacten kwamen slechts 22 hulpvragen. We kunnen gelukkig concluderen dat velen kunnen rekenen op hun eigen netwerk”, aldus Mouligneaux.

Hulp bieden

Momenteel meldden zich al 49 vrijwilligers aan binnen het platform ‘Grimbergen Helpt’. Wie wil aansluiten kan dat nog steeds. Je kan tevens aanduiden of je bereidt bent boodschappen te doen, even te bellen of iets anders.