Martine De Coppel neemt ontslag als voorzitster van de gemeenteraad na racistische uitspraak Margo Koekoekx

26 juni 2020

09u01 48 Grimbergen Martine De Coppel (Vernieuwing) neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter in Grimbergen, nadat donderdagavond tijdens de gemeenteraad te horen was hoe ze een Martine De Coppel (Vernieuwing) neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter in Grimbergen, nadat donderdagavond tijdens de gemeenteraad te horen was hoe ze een racistische uitspraak deed.



Tijdens de zitting waren plots de woorden “alle vreemden weg” te horen op de achtergrond. Woorden van gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel, die vergeten was dat haar microfoon nog aanstond.

“Het ging om een stille bedenking die Martine voor zichzelf maakte en aan niemand gericht was”, reageerde Chantal Lauwers, voorzitter van Vernieuwing. “Sommige raadsleden konden die uitspraak wel horen omdat haar microfoon nog aanstond.”

Maar het was andere raadsleden vooral te doen om wat er gezegd werd, en niet om de vergeten microfoon. Zo suggereerde sp.a bij de bijkomende punten aan het einde van de vergadering om de eer aan zichzelf te houden. En dat doet De Coppel nu ook. “Martine stelt dat een voorzitter boven het gewoel moet staan en buiten elke controverse. Meteen na de zitting heeft ze tijdens een fractieberaad haar ontslag aangeboden als voorzitter, wat we aanvaard hebben”, aldus nog Lauwers. “Zo’n uitspraken kunnen immers niet door de beugel. Ook wenst zij zich nogmaals en uitdrukkelijk te verontschuldigen voor de onbedoelde woorden.”

Toekomst

Martine De Coppel blijft wel in de gemeenteraad. Vanaf december 2021 zou zij het schepenambt van Eric Naegels overnemen voor Lokale Economie, Leefmilieu, Afvalbeleid en Land- en tuinbouw. Eric Naegels gaf die fakkel begin dit jaar vervroegd door aan Yves Verberck. Of De Coppel haar schepenambt zal opnemen is nog onduidelijk. De volgende gemeenteraad is in augustus. Wie haar dan als voorzitter zal vervangen is nog niet besproken.