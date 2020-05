Markten in Grimbergen en Strombeek staan weer klaar zondag 24 mei Margo Koekoekx

15 mei 2020

17u47 0 Grimbergen De gemeente contacteerde de marktkramers al om de nodige voorzorgen te nemen, zo kunnen ze volgende week zondag weer plaatsvinden.

Zowel de markt in Strombeek met drie voedingskramen als de vijftien tot twintig kramen in het centrum zullen weer van de partij zijn. “Het betreft bijna uitsluitend voedingswaren, enkel in het centrum staan ook twee bloemenkramers. Maandag gaan we eens ter plekke om te bekijken of we de kramen zullen herschikken. We hebben al wat ideeën om op veilige manier rijen te kunnen voorzien. Ook de marktkramers zelf zijn intussen op de hoogte van de maatregelen die ze moeten treffen”, zegt William De Boeck (Open Vld), schepen voor markten.