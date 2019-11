Manon Bas, 19 en kersverse voorzitter van commissie voor financiën Margo Koekoekx

06 november 2019

15u21 2 Grimbergen Manon Bas is 19, woont in Beigem en stapte recent de politiek in. Vorig jaar stond ze voor het eerst op de kieslijst van Open Vld en nu wordt ze tot voorzitter van de commissie van financiën gebombardeerd. Wie is Manon en wat drijft haar precies?

Ben je al lang actief bezig met politiek?

“Nee, helemaal niet. Ik stond vorig jaar voor het eerst op de lijst ‘om op te vullen’. Op ‘t Vliegveld van Grimbergen werkte ik bij Ann Selleslagh (dochter van burgemeester Chris Selleslagh), zij is zelf actief bij Open Vld en vroeg me of ik geen interesse had om op de kieslijst te staan. Gelukkig zit ze bij ‘de blauwen’ want dat is de partij die bij me past, anders had ik waarschijnlijk nee gezegd.”

Waarom Open Vld?

“Dat is simpel. Ik ben iemand die vrij is en wil zijn. En ik vind dat iedereen dat moet kunnen. Iedereen moet zijn eigen ding kunnen doen, zonder daar een ander mee te schaden, natuurlijk.”

Wat vindt jouw omgeving van je politiek engagement?

“Mijn ouders zeiden vroeger al lachend dat ik in de politiek moest gaan. ‘Jij hebt op alles een antwoord en over alles een mening’, zeiden ze dan. Ik had nooit gedacht dat ik 415 stemmen zou ronselen. De mensen hebben meer vertrouwen in me dan ik ooit verwachtte. Bijgevolg werd ik onverwacht eerste opvolger bij de gemeenteraad.”

Ondertussen heb je drie gemeenteraden achter de rug. Hoe ervaar je dat?

“Ik leer héél veel bij. De eerste keer had ik stress en wist ik nog niet waarover elk dossier precies ging. Nu kan ik volgen en weet ik concreet waar ze mee bezig zijn, heel interessant!”

Je opa, André Bas, was actief bij CD&V en was eerder voorzitter van het OCMW, wat zegt hij van je keuze?

“Hij nam het goed op (lacht). En hij steunt mij enorm! Hij is fier op mij en ik kan voor alles bij hem terecht. Zo hielp hij me met de campagne, stelt hij me gerust, geeft hij veel uitleg. Dat ik me inzet voor een andere partij is voor ons geen belemmering. Wekelijks ga ik tot bij mijn grootouders. Ik zie hen heel graag en liefst zo regelmatig mogelijk. Vroeger gingen we na de crèche bij hen en alle kleinkinderen gingen er op woensdagmiddag eten, zalig!”

Je bent het jongste Open Vld-lid dat een commissie gaat voorzitten, hoe voelt dat?

“Spannend! Ik heb er een gezonde dosis stress voor. Het zal vooral een enorme leerschool zijn. Uiteindelijk hoef ik geen expert te zijn en ik weet nog niet heel veel van financiën. Als voorzitter moet ik de vergaderingen zo goed mogelijk laten verlopen en dat ga ik proberen waar te maken. Leeftijdsgenoten kan ik makkelijk een halt toeroepen wanneer er te lang over iets wordt doorgeboomd, daarvoor ben ik mondig genoeg. Hopelijk zal me dat ook lukken bij zulke vergaderingen.”

Wat is je ambitie binnen de politiek?

“Momenteel heb liggen de ambities op korte termijn. Zo willen we graag meer aanbieden voor de jeugd en zijn we bijvoorbeeld opzoek naar een geschiktere locatie voor jeugdhuis Rafiki, dat nu vrij afgelegen ligt. Ver in de toekomst kijken ga ik dus nog niet doen. Als ik ergens voor ga doe ik dat met de volle 100% en momenteel is dat de gemeenteraad en de commissie van financiën voorzitten. Die taken wil ik zo goed mogelijk volbrengen. Het gaat al snel genoeg!”

Wie zijn je grote voorbeelden?

“Mijn ouders, grootouders en zeker mijn opa. Daarnaast ben ik wel fan van Alexander De Croo. Ik volg hem op Instagram omdat hij leuke standpunten heeft én hij schreef een boek over feminisme. Dat je dat doet als man, dat boeit me wel. Daarnaast is Justin Bieber ook echt mijn grote voorbeeld. Je kon me vroeger gerust superfan noemen!”

Wat is je connectie met Grimbergen?

“Ik woon al heel mijn leven in dezelfde straat, namelijk de Grote Heirbaan, en bracht hier zowat mijn hele jeugd door. Ik had verschillende hobby’s met mijn twee beste vriendinnen Emma en Emma. Zo tennisten we in verschillende clubs, deden samen Jazzdans in ‘t Mierken en zaten even op atletiek. Eens ik begon uit te gaan trokken we meestal verder weg voor Chirofuiven en jeugdhuizen.”

Waar vinden we jou overdag terug?

“Op de schoolbanken! Ik studeer Idea & Innovation Management aan Erasmus Hogeschool in Brussel. Vorig jaar startte ik met politieke wetenschappen maar dat lukte niet echt. Ik kon die gigantische cursussen niet vanbuiten leren en genoot van het kotleven. In het middelbaar hoefde ik amper te studeren en ik heb eigenlijk niet leren leren. Nu heb ik voor een meer praktische richting gekozen. De groepswerken en praktische aanpak liggen me veel beter. Ik wil me dit jaar echt bewijzen. Vooral aan mijn ouders, maar ook aan mezelf. Heel jammer dat er geen politieke wetenschappen op hogeschoolniveau wordt aangeboden trouwens.”