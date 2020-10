Man riskeert 12 maanden cel voor partnergeweld: “zijn vrouw moest leven als zijn boksbal” Wouter Hertogs

15u50 0 Grimbergen Een dertiger uit Grimbergen riskeert 12 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor verschillende feiten van intrafamiliaal geweld. Bij een van de feiten ging hij zijn vrouw in een vakantiehuisje in Sunparks te lijf.

In 2016 leerden de twee elkaar kennen. Hij had uit een vorige relatie twee kinderen en bleek al drie keer veroordeeld te zijn voor intrafamiliaal geweld en slagen en verwondingen. Veel had hij niet geleerd hieruit, want als snel vergreep hij zich volgens het parket aan zijn nieuwe vriendin. “Hij controleerde haar tot in het oneindige. Zo mocht ze zelfs geen kranten lezen, laat staan afspreken met vrienden”, aldus het parket. Dat de man weinig schaamte kende bleek bij een uitstapje naar Sunparks in De Haan in augustus 2017. Nadat de twee ruzie hadden gekregen gooide hij op het terras met vanalles om haar vervolgens bij de keel te grijpen. Een andere vakantieganger zag alles gebeurden en belde de politie; Uit onderzoek bleek dat niet alleen zijn vriendin maar ook de kinderen klappen kregen. Zelf wees hij naar het alcoholprobleem van zijn vriendin als grote schuldige. “Meneer gebruikte zijn vriendin als boksbal. Uiteindelijk gaf hij zelf toe haar drie maal geslagen te hebben. In werkelijkheid was er sprake van systematisch geweld”, aldus het parket. De verdediging vroeg om de autonome probatie; Uitspraak op 29 oktober.