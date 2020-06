Man rijdt rond met boksbeugel: boete van 800 euro, waarvan grootste deel met uitstel Wouter Hertogs

18 juni 2020

12u47 0 Grimbergen Een 28-jarige man uit Grimbergen is veroordeeld tot een boete van 800 euro voor verboden wapenbezit. 640 euro ervan met uitstel uitgesproken.

Op 6 december 2018 hield een patrouille S.A. tegen nadat hij een verkeersovertreding had begaan. In zijn wagen zagen de agenten een boksbeugel liggen. Daarom werd hem een minnelijke schikking van 350 euro toegestuurd. “Ik had echt géén idee waarvoor dat was dus heb ik hem op de koelkast gehangen met een vraagteken erbij”, kon de man er voor de rechter mee lachen. De man werd door zijn niet-betaling gedagvaard en riskeerde een werkstraf. De rechter besloot hem niet te hard te straffen voor zijn slordigheid en sprak een effectieve boete van 160 euro uit.