Man ontkent geweld tegen moeder: “Ik hou van haar en zou dat nooit doen!” Wouter Hertogs

12 maart 2020

13u21 1 Grimbergen Een 23-jarige man uit Grimbergen riskeert 8 maanden cel voor geweld tegen zijn moeder en weerspannigheid. “Ik zou mijn mama nooit slaan. Ik hou van haar”, ontkende hij alles tegenover de rechter.

Op 4 september kwam het tot een zoveelste discussie tussen S.H. en zijn ouders. De man had financiële problemen na perikelen met zijn wagen. Zijn moeder had de weken ervoor gemerkt dat er geld verdween en ze confronteerde hem hiermee. Hierop raakte de twintiger buiten zinnen en hij sloeg zijn eigen gsm stuk op de tafel. Zijn moeder wilde uit angst de politie bellen maar dit hitste de man nog meer op. “Hij heeft haar langs achter vastgepakt en heeft haar een vuistslag op de mond gegeven”, aldus het parket.

Uiteindelijk kon ze zich toch bevrijden en vluchtte ze naar de buren. De gealarmeerde politie trachtte de man te kalmeren maar dit ging niet zonder slag of stoot. Pas na enige tijd en met veel moeite kon hij gehandboeid worden. “Eindelijk gebeurt er eens iets”, verklaarde zijn moeder tegen de politie, “we leven al zolang in angst.” Het parket vordert dan ook 8 maanden cel. “Het wordt tijd dat u eens beseft dat u het probleem bent, en niet de anderen”, luidde het.

Voor de rechtbank had de man een heel andere versie van de feiten. “Ik wilde haar gsm afnemen en daarbij is ze misschien gewond geraakt. Maar een slag heb ik zeker niet uitgedeeld. Ik hou van haar, ze is mijn mama”, klonk het. Uitspraak op 9 april.