Man die woning schoonouders in brand wilde steken mag cel verlaten WHW

30 augustus 2019

11u39 0 Grimbergen Een 35-jarige man uit Grimbergen is veroordeeld tot 36 maanden cel voor brandstichting. De man wilde de woning van zijn schoonouders in Evere in brand steken. Dat gebeurde na een hoogoplopende ruzie met zijn vrouw. De man mag wel snel de cel verlaten aangezien het deel van de straf dat de voorlopige hechtenis overschrijdt met uitstel werd uitgesproken.

De beklaagde, die kampt met een verslaving, en zijn vriendin hebben sinds 2015 een turbulente relatie. Toen hij op 25 juni na een avondje stappen thuiskwam, kwam het opnieuw tot een ruzie met zijn partner, waarna de man naar zijn werk vertrok. Bij zijn terugkeer stelde hij vast dat zijn vrouw met de kinderen naar het huis van haar ouders in Evere was getrokken en de woonkamer in totale wanorde had achtergelaten.

Kinderdeken

Even later werd er een brandje gesticht aan de voordeur van de woning van de schoonouders. Buren konden het vuur snel blussen zodat de schade beperkt bleef tot de voordeur zelf. Ter plekke werden een jerrycan en een kinderdeken aangetroffen die volgens de vrouw van de dertiger afkomstig waren uit hun woning. De man werd daarop gearresteerd. Aanvankelijk ontkende hij maar analyse van de ANPR-camera’s en zijn gsm-verkeer toonden aan dat hij wel degelijk ter plaatse was geweest. Geconfronteerd met die gegevens ging de dertiger dan toch door de knieën.