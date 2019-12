Man (33) voor rechter nadat werkmakker stierf in ongeval waarbij hij reed: “Ik zit met een enorm schuldgevoel en hoop dat familie me kan vergeven” Alexander Haezebrouck

03 december 2019

17u17 1 Grimbergen Een 33-jarige man uit Ronse moest zich dinsdag op de politierechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het ongeval dat hij veroorzaakte nadat hij een file voor zich te laat opmerkte op E17 in Deerlijk in 2017. De man was samen met zijn werkmakker Djordjy Rovic (46) uit Grimbergen onderweg met een bestelwagen en botste met de passagierskant tegen een traag rijdende vrachtwagen. Djordjy overleed ter plaatse.

Faji J. (33) uit Ronse en Djordjy Rovic (46) uit Grimbergen, twee werkmakkers die als elektricien werkten voor het bedrijf Eiffage Collignon, waren op 28 augustus samen met een bestelwagen onderweg naar een werf. Op de E17 in Deerlijk in de richting van Frankrijk liep het verkeerd. Door een ongeval met een vrachtwagen was een grote file ontstaan. Faji J. zat aan het stuur van de bestelwagen, Djordjy was passagier. “De bestuurder merkte de file veel te laat op”, zei de openbare aanklager. “In een paniekreactie week hij uit naar rechts waar een vrachtwagen erg traag aan het rijden was door de file.” De bestelwagen knalde met de passagierskant tegen de vrachtwagen. “Volgens een deskundige lag de snelheid bij de botsing op zo’n 120 kilometer per uur.” Djordjy overleed ter plaatse.

Zijn werkmakker Faji J. wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor de onopzettelijke doding van de 46-jarige man. “Het is een dom ongeval geweest”, pleitte zijn advocate Joke Van Belle. “Mijn cliënt en het slachtoffer waren al drie jaar vaste partners en reden het hele land rond. Ook buiten het werk zagen ze elkaar geregeld, het waren vrienden. Hij zit met een enorm schuldgevoel en zag het na het ongeval ook niet meer zitten. Gelukkig heeft hij hulp gezocht bij een psycholoog en een psychotherapeut. Pas sinds 2018 werkt hij opnieuw voltijds voor de firma, maar hij heeft het nog steeds moeilijk.”

We horen dat Faji behoefte heeft om te praten met ons. Nu het ongeval al een tijdje achter ons ligt, kunnen we dat misschien doen Zus van slachtoffer Djordjy

Faji J. is afkomstig uit Gambia en werkt al acht jaar voltijds voor de firma Eiffage Collignon. “Dit zal me voor de rest van mijn leven achtervolgen, ik heb dit niet gewild”, zei Faji J. Ik passeer ook nog vaak op onze vaste plaats van afspraak om te vertrekken naar een werf, dat valt me telkens zwaar. Ik hoop dat zijn familie me ooit kan vergeven.”

“Verwijten hem niets”

De familie van Djordjy heeft het nog altijd heel moeilijk. “Het is pas sinds enkele maanden dat we er kunnen over praten”, vertellen zijn zus en haar echtgenoot uit Grimbergen. “Onze band was enorm hecht. We woonden op enkele huizen van elkaar in dezelfde straat. We koesteren geen wrok naar Faji toe. Dat zou Djordjy ook niet gewild hebben. Maar er met hem over praten kort na het ongeval was niet mogelijk. We konden nog helemaal niet vatten dat hij er niet meer was. We horen van hem dat hij wel behoefte heeft om te praten. Nu het ongeval al een tijdje achter ons ligt, kunnen we dat misschien doen.”

De zus van Djordjy vraagt een morele schadevergoeding van 6.000 euro, haar man 1.000 euro en 1.000 euro voor hun kinderen. De toenmalige partner van Djordjy vraagt een schadevergoeding van 15.000 euro. “Met dat laatste gaat de advocaat van Faji J. niet akkoord. “Ze hadden slechts sinds een jaar een relatie, woonden wel samen maar haar domicilie stond niet bij hem”, klinkt het. “Ze is in een depressie beland na het ongeval”, zei haar advocaat. “Ze woont in een sociale woning, dan verzet je niet zomaar je domicilie.” De rechter velt een vonnis op 17 december.