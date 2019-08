Lokalen KSA onveilig: gemeente zoekt nieuwe locatie voor jeugdbeweging DBS

14 augustus 2019

17u44 0 Grimbergen Jeugdbeweging KSA in Grimbergen moet op zoek naar nieuwe lokalen. De huidige locatie in de voormalige gemeenteschool in de Prinsenstraat is niet meer veilig genoeg, oordeelt de brandweer.

“Het gaat daarbij onder meer over de vluchtroutes bij een eventuele brand”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Het gebouw dateert al van 1907 en heeft zijn beste tijd gehad. Er zijn ook lekken en problemen met de vochtigheid. Die twee ruimtes waar de KSA zit, zijn niet meer veilig en zullen worden afgebroken.”

Er liggen al een aantal alternatieve locaties voor de KSA op tafel, die sinds 2001 in de huidige lokalen zat. “Een beslissing is voor volgende week. Dan gaan we met de jeugdbeweging samenzitten”, aldus Selleslagh.