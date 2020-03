Lockdown in Peru: twee Belgen in quarantaine, vier naar huis en opknapbeurt voor school Oye LENA Margo Koekoekx

18 maart 2020

18u10 0 Grimbergen Oye Lena, het schoolproject van Stefanie Van Erps in Peru moest de deuren sluiten. De oorzaak? Rarara: lockdown door het coronavirus Covid-19. “Heel vervelend om hier in België te zitten terwijl je eigenlijk daar wil zijn. Het voordeel was hier dat ik vrienden en familie die ik daar niet heb te zien, maar daar stak het virus ook hier een stokje voor”, vertelt Stefanie.

Momenteel zitten nog twee belgen uit Duffel in quarantaine en vier studenten werden teruggeroepen door hun school. De andere studenten mochten ter plaatse blijven als ze dat wouden en zij kozen daar ook zelf voor. “Vier studenten moesten halsoverkop alles moesten inpakken en op één dag hun terugvlucht boeken. De lockdown werd aangekondigd en vanaf maandag zou het vliegverkeer van Peru naar Europa stil liggen. Ja, daar zijn natuurlijk heel wat tranen gevloeid”, vertelt Stefanie. Ook de vaste Peruviaanse medewerkers mogen nu niet werken.

Quarantaine met uitzicht

De twee studenten uit duffel waren net geland en konden mogelijks het coronavirus lee naar Peur gebracht hebben. Uit voorzorg moesten ze dus twee weken in quarantaine. “Ergens is het heel leuk om hier in een kamer met prachtig uitzicht te verblijven en gelukkig hebben we elkaar. Dus we mogen niet klagen. Toch doet het ons altijd wel deugd als we even een gezichtje zien, al is het dan met twee meter afstand of een raam ertussen!”

” Ook offline probeert het koppel zich wat bezig te houden, door bijvoorbeeld een boek te lezen, uitgebreid te koken of een gezelschapsspel te spelen. “Ja hoor, echte nostalgie! We konden hier de eerste dagen dan ook echt van genieten. Het was alsof we niets merkten van de hele chaos in de wereld. We zaten echt in een oase van rust. Een digitale detox. Maar ja, ondertussen begint het toch allemaal wat saai worden. Zo lang opgesloten zitten met een beperkt aantal mobiele data.”

Opknapbeurt

De andere studenten waren al in Peru en mogen dus ook tot september blijven. Al is de school dicht en mogen ze geen contact zoeken met anderen. “Hoe ze dat aanpakken? Wel gisteren zijn ze verf gaan inslaan en nu het schooltje toch leeg is gaat het een opknapbeurt krijgen. De lokalen zullen een verflaag krijgen samen met de speeltuigen buiten. Van verveling zal voor hen geen sprake zijn. Al is het altijd leuker als de kinderen er zijn.”

Hoe het met de voedselvoorraden staat is nog niet heel duidelijk. “Gelukkig hebben we zelf wel kippen en gewassen staan. We hebben op ons terrein ook 50 avocadobomen staan. Ze zouden wel even voort moeten kunnen. We hebben ook onze eigen varkentjes maar hopen natuurlijk dat ze niet geslacht hoeven te worden.”



Als alles goed gaat vertrekken Stefanie, haar man en kindjes van 6 en 4 jaar oud eind juni opnieuw naar Curahuasi. Een dorp op 2.688 meter hoogte, middenin het Andesgebergte.

Wat is Oye LENA

Stefanie uit Grimbergen trok enkele jaren geleden naar Peru voor vrijwilligerswerk, leerde er haar man kennen en besloot daar haar gezin te stichten. Samen met Valérie Demol, die het project intussen verliet, richtte ze NGO Oye LENA op. Een school waar 25 kleuters heen gaan na de schooluren van de officiële school, begeleiden ze 11 kindjes met een beperking en komen nog meer dan 30 lagere schoolkinderen naar de huiswerkbegeleiding. “Zij komen dan te voet van school naar hier, eten ‘s middags een maaltijd en werken dan nog aan hun huiswerk. De kwaliteit van het onderwijs in Peru ligt heel laag dus we proberen hen zoveel mogelijk bij te brengen op een speelse wijze. Sommige kinderen kennen huislijk geweld of de familie heeft geen geld voor eten. Sommige kinderen zien we na een vakantie vermagerd terug naar ons komen. Dan breekt je hart”, vertelt Stefanie.

Er zijn telkens ongeveer 12 vrijwilligers aanwezig en ze ontvangen zo’n 15 Belgische studenten per jaar.

Oye LENA staat voor Oye Loquitas EN Acción! Vrij letterlijk vertaald: Hoor eens, wij ondernemen actie!”