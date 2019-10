Lisette van Bakkerij Lisette is niet meer MKV

24 oktober 2019

06u30 0 Grimbergen Droevig nieuws. Lisette Van Buggenhout van gelijknamige bakkerij in Grimbergen is op 77jarige leeftijd overleden.

Ze is een gekend figuur die niet snel vergeten zal worden. Ze baatte de bakkerij uit sinds 1969 en was ook vice-voorzitter van de plaatselijke OKRA vereniging. Mensen die afscheid wensen te nemen kunnen maandag 28 oktober terecht in de Sint Servaasbasiliek om 10u.

De bakkerij zal tijdelijk gesloten blijven.