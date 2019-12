Lingerie Monika doet volgend jaar opnieuw mee aan inzamelactie van Beha’s MKV

16 december 2019

17u29 0 Grimbergen Uitbaatster Ann Rowies (51), van Lingerie Monika in Strombeek, deed voor het eerst mee aan de beha inzamelactie. Een actie van Oxfam en Fedelin. Ze zamelde voor het eerst 139 BH’s in. “Als ik andere zaken hun inzameling zie op Facebook denk ik dat dit niet veel is. Maar voor een eerste keer vind ik het helemaal niet slecht. Ik doe volgend jaar zeker opnieuw mee!”

Hoeveel BH’s er in het totaal werden opgehaald is nog niet bekend. De ophaling is nog steeds bezig. Mensen konden een BH die te niet meer past maar wel nog draagbaar is inleveren in ruil voor een waardebon van €10. Die kon je dan gebruiken bij aankoop van meer dan €50 aan lingerie. De ingezamelde stukken worden voor een prikje aangeboden aan mensen die het minder breed hebben.