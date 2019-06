Lift in flatgebouw al 3 weken kapot: “Wij zijn gegijzeld in ons eigen appartement” SZM

10 juni 2019

15u13 1 Grimbergen Voor de tweede keer in korte tijd is de lift in een appartementsgebouw in de Grote Winkellaan in Strombeek-Bever defect. Het merendeel oudere bewoners is het kotsbeu. Georges (82) en Jeannine (76), een koppel op de derde verdieping, voelen zich al drie weken gevangen. Van het bedrijf van de lift of de syndicus krijgen ze geen verdere informatie.

“Het is toch schandalig”, zegt een vrouw die met haar hond de smalle wenteltrap naar beneden komt. Voor de tweede keer op korte termijn is er immers in een appartementsgebouw op de Grote Winkellaan in Strombeek-Bever de lift kapot. Het merendeel van de inwoners is wat ouder en voelt zich opgesloten, alsof ze huisarrest hebben. De laatste keer, in december, was de lift drie weken buiten gebruik. Toen kregen de inwoners te horen dat er een stuk vervangen moest worden dat niet beschikbaar was. Nadien werd de oude lift ‘verfraaid’ met spiegelglas aan de binnenkant. Volgens Esmeralda en Patricia, de dochters van Georges en Jeannine, doet de lift sindsdien een beetje raar. “Die lift heeft een capaciteit van 350 kg, maar door het zware glas dat ze daar hebben geplaatst, ging die lift niet meer naar boven met drie personen. Ik denk dat die motor dat gewoon niet aankan.”

Slecht te been

Georges (82) is bovendien slecht te been. Door zijn open wonde tot aan zijn achillespees, kan hij de trap niet op. Hij moet van de dokter stilaan beginnen stappen, maar dat gaat gewoon niet. “Mijn vader gaat enkel naar buiten als het echt moet,” zegt Esmeralda. “Sinds de lift kapot is, is hij drie keer buiten gekomen, één keer voor de verkiezingen en twee keer om naar de dokter te gaan.” Wat heel de situatie nog moeilijker maakt is de smalle wenteltrap. “De treden zijn niet breed en we kunnen niet naast hem gaan om hem te ondersteunen dus de enige oplossing is dat hij op zijn poep naar beneden komt.”

Sinds de lift kapot is, is mijn vader drie keer buiten gekomen: één keer voor de verkiezingen en twee keer om naar de dokter te gaan. Wat als mijn vader een ambulance nodig heeft? Dan moet de brandweer komen. En wie gaat dat dan betalen? Esmeralda

Patricia en Esmeralda staan nu in om boodschappen te doen voor hun ouders. “We kopen zelf niet al te veel dingen, want die kunnen we niet tot boven dragen. Soms zijn het zelfs de buren die met de boodschappen helpen.” Voor de dochters begint de emmer lichtjes vol te lopen. “Onze ouders zijn hier echt opgesloten, dat kan je toch niet maken”, zegt Patricia, die ondanks haar eigen gezondheidsproblemen haar ouders dagelijks bijstaat. “Het is pijnlijk om te zien, want mijn ouders zijn het altijd gewend geweest om naar buiten te gaan en nu zitten ze letterlijk vast.”

Geen communicatie

“Het ergste is dat we totaal niet op de hoogte worden gebracht. We weten niet wat er aan de hand is of wanneer het opgelost geraakt.” Esmeralda heeft al vaak naar het bedrijf van de lift gebeld, zonder succes. Het immokantoor van het gebouw stuurde ons ook door naar dat bedrij maar daar kregen we ook geen antwoord. “We gaan nu de vierde week in en er is nog steeds geen communicatie met de inwoners,” vertelt Patricia. “Als er hier jonge mensen zouden wonen, dan kan je nog zeggen dat het niet zo erg is, maar onze ouders worden hiervoor gestraft.” Op de vraag wat er zou gebeuren als Georges plots met een ambulance afgevoerd moet worden, durft Patricia er niet eens aan te denken. “Als mijn vader ziek wordt, dan moet er een ladder van de brandweer komen. Wie gaat dat dan betalen?”