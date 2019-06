Lift al vier weken defect en dan maakt Georges (82) val: naar spoed, maar eerst vanop derde verdieping 45 treden naar beneden langs smalle wenteltrap Dimitri Berlanger

18 juni 2019

18u46 2 Grimbergen Een lift die al vier weken kapot is en hun vader die dringend naar spoed moet: de ergste nachtmerrie van Esmeralda en Patricia is uitgekomen. Flatbewoner Georges Moortgat (82) moest na een val, voetje per voetje en met beide zussen voor en achter hem, vanop de derde verdieping liefst 45 treden naar beneden sukkelen alvorens naar het ziekenhuis te kunnen. “Het is schandalig hoe met de bewoners wordt omgegaan. Dit is toch onmenselijk?”

Voor de tweede keer in korte tijd is de lift in een appartementsgebouw in de Grote Winkellaan in Strombeek-Bever defect. Het merendeel van de oudere bewoners is het kotsbeu want ze voelen zich intussen al ruim vier weken gevangen.

Zo ook Georges (82) en Jeannine (76), een koppel op de derde verdieping. Hun dochters luidden vorige week nog in onze krant al de alarmbel. Georges is bovendien slecht te been. Door zijn open wonde tot aan zijn achillespees, kan hij de trap nauwelijks op of af. “Mijn vader gaat enkel naar buiten als het echt moet”, vertelde dochter Esmeralda. “Sinds de lift kapot is, is hij drie keer buiten gekomen, één keer voor de verkiezingen en twee keer om naar de dokter te gaan.” Wat heel de situatie nog moeilijker maakt, is de smalle wenteltrap.

Wat er zou gebeuren als Georges plots met een ambulance afgevoerd moet worden: daar durfde zus Patricia niet eens aan te denken.

Die nachtmerrie werd nu werkelijkheid. “Mijn papa is zaterdagmorgen gevallen en heeft nog een bijkomende wonde tussen zijn benen opgelopen”, vertelt ze. “Hij was ook wat verdwaasd en dus vreesden we ook dat hij een hersenschudding had opgelopen. Ook al omdat mijn moeder niet goed hoort – ze lag nog te slapen bij zijn val – en dus mogelijk niets zou merken als er nog iets gebeurde, wilden we geen risico lopen en zijn we met hem naar spoed gegaan.”

Brandweer

Maar dat heeft bijna letterlijk heel wat voeten in de aarde gehad. “We zijn voetje per voetje de 45 treden naar beneden gekomen. Mijn zus liep voor hem als steun en ik hield hem achteraan vast. Papa was heel zwak en kon echt niet meer. Uiteindelijk zijn we toch beneden geraakt. Anders hadden we de brandweer moeten laten komen. Dat ze de mensen zoiets kunnen aandoen, is onbegrijpelijk. Die liftproblemen hadden al lang moeten opgelost zijn. Ik had er al lang voor gewaarschuwd dat zoiets ging gebeuren en nu is het ook gebeurd.”

Momenteel verblijft Georges nog in het Aalsterse Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Hij ondergaat er verschillende onderzoeken. “Zijn hartritme wordt gemonitord en zijn wonden verzorgd. Ook zijn immuniteitssysteem is aangetast waardoor hij bijna geen weerstand heeft.”

Klacht tegen liftenfirma

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. “Dit is alleszins niet meer menselijk”, vindt Patricia, die zelf ook met gezondheidsproblemen kampt. “Blijkbaar heeft de liftenfirma een conflict met de vorige syndicus. Die zou contractbreuk hebben gepleegd en dus trekt die firma er zijn handen vanaf nu de lift kapot is. Maar intussen zijn de bewoners wel het slachtoffer. Wij willen dan ook een klacht indienen tegen het bedrijf.”

Bij liftenfabrikant Otis kregen we voorlopig geen reactie.