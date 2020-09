Lessen Frans vanaf het derde leerjaar voortaan binnen de lesuren in Grimbergen Margo Koekoekx Stephanie Romans

04 september 2020

Grimbergen Geen facultatieve Franse lessen meer voor leerlingen in het derde en vierde leerjaar van de gemeentelijke basisscholen. Initiaties Frans integreren ze nu standaard tijdens de schooluren.

De facultatieve lessen Frans in de gemeentelijke basisscholen zijn afgeschaft. Dat besliste de gemeente. Het gaat om niet-verplichte lessen, die leerlingen van het derde en vierde leerjaar buiten de schooluren konden volgen. Schepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing): “We hebben besproken om de initiatie Frans vanaf het derde leerjaar in elk geval te integreren binnen het lesaanbod. De andere onderwijskoepels in Grimbergen doen dit ook.”

De lessen Frans mogen vanaf het derde leerjaar en zijn volgens het curriculum verplicht vanaf het vijfde leerjaar. “In Borght en in Strombeek hebben we een publiek waar al meer kinderen met kennis van het Frans schoollopen. In de twee scholen daar, De Negensprong en ‘t Villegastje, differentiëren ze zelfs. De Nederlandstalige kinderen krijgen initiatie Frans, de Franstaligen krijgen op dat moment extra les Nederlands.”