LEKKER LOKAAL. Takeaway: Restaurantgevoel in eigen huis door Botta‘N ik in Grimbergen

Grimbergen

Corona of niet, wij blijven recenseren en de horeca steunen op basis van de afhaalmenu’s die zaken noodgedwongen aanbieden. Onze keuze ging naar Botta‘N ik. Voor restaurantliefhebbers uit de buurt bij wie er geen belletje gaat rinkelen: dit is de vernieuwde visbank. De derde generatie van de familie Botta heeft nu de touwtjes in handen onder een andere naam. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.