Leerlingen schrijven brieven aan de burgemeester: “Komt er een nieuwe speeltuin?” Margo Koekoekx

25 oktober 2019

17u22 1 Grimbergen De leerlingen van het vijfde leerjaar uit lagere school De Regenboog, kregen de opdracht om een brief te schrijven aan de burgemeester van Grimbergen. Die kwamen ze vrijdag afgeven aan de burgemeester in eigen persoon.

“Het hoofddoel van de opdracht was om een brief te leren schrijven en dat op een correcte en beleefde manier”, vertelt meester Jan Robberechts (30). De leerlingen mochten schrijven wat zij zouden doen in de gemeente moesten ze het voor het zeggen hebben en mochten er ook vragen in verwerken indien ze dat wouden. “Ze waren allemaal heel enthousiast om die af te komen geven aan de burgemeester”,

Verder verwerkten ze vragen in de brief en mochten deze ook stellen aan burgemeester Chris Selleslagh in eigen persoon. Zo willen meerdere kindjes een nieuw fietspad aan hun school en wat meer speeltuigen in het Prinsenbos. Ze vinden dat daar ruimte voor is en de huidige toch wat aftands is. Ze zijn dan ook in de zevende hemel als de burgemeester zegt dat dat eens bekeken kan worden gezien de huidige toestellen al dertig jaar oud zijn en ook de fitometer door de jaren heen verdween. Daarnaast duidde hij ook de werking van een gemeente.

Super cool

De leerlingen zelf vonden het heel leuk om eens in de raadszaal van het gemeentehuis te worden ontvangen. Nassim Touzani Boulats (11) vond de burgemeester in elk geval ‘grappig en super cool’! “Hij bekijkt alles van de positieve kant en het was fijn dat we mochten komen met onze brieven.”