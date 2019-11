Leerlingen leren bij tijdens hulde aan Noors oorlogsmonument Margo Koekoekx

08 november 2019

15u28 0 Grimbergen Vrijdagmiddag stond helemaal in het teken van de 132 ‘Noorse’ Wing RAF. Sinds 2014 staat op het recreatief vliegveld van Grimbergen een monument ter nagedachtenis van hun aanwezigheid tijdens WOII. Naast Noorse en Belgische delegaties waren ook de Noorse school van Brussel en GO! Atheneum Grimbergen aanwezig. Zij leerden elkaar wat bij over de geschiedenis.

Opvallend zijn de twee scholen die aanwezig zijn. De zesdejaars Humane wetenschappen uit het GO! Atheneum Grimbergen en een klas uit het derde middelbaar van de Noorse school van Brussel. Zij organiseerden een project omtrent dit gebeuren voor de vakken Geschiedenis en Engels.

Projectwerking

De leerkrachten waren alvast blij met de vraag van de gemeente en gaan deze slotdag met plezier in. “In de lessen geschiedenis vergaarden ze informatie omtrent wat hier gebeurde tijdens WOII en tijdens de vakuren Engels stelden ze een presentatie samen die ze straks voorbrengen aan de andere school. Die gaan ook op hun beurt een presentatie brengen”, verduidelijken leerkrachten Floor Guldentaps (32) en Joren Van Roy (36).

Leerling Nora Moujahid Lewin (16) heeft als lievelingsvak geschiedenis en is dan ook in de wolken over het project. “Het is heel boeiend om uit het verleden te leren, daarom vind ik geschiedenis net zo interessant. Deze manier van leren vind ik ook veel leuker dan gewoon op de schoolbanken te zitten”, vertelt ze. Jarno De Blaes (17) vond de ontmoeting met mensen in WZC Heilig Hart het aangrijpendst “We waren gedurende twee uren op bezoek bij mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Wanneer iemand vertelt over een communiefeest dat gebombardeerd werd, dat laat wel een indruk na.”

Ceremonie

Tijdens de ceremonie herdenken Noren en Belgen de 75ste verjaardag van de Koninklijke Noorse Luchtmacht, die van bij de oprichting in 1944 in Grimbergen gebaseerd was. Zowel Vice-admiraal Ketil Olsen van de Noorse NAVO, Brigadier Arild Heiestad van de Koninklijke Noorse luchtmacht, Bisschop van Oslo Kari Veiteberg als de kleinzoon van toenmalig piloot Jacob Carl Stausland, Jacob Stausland, hielden een speech. Nadat beide volksliederen klonken en kransen werden gelegd tuurden de aanwezigen in de lucht voor de Belgische Spitfire die als eerbetoon langs vloog.

Sinds 2014 staat op het recreatief vliegveld van Grimbergen een monument dat geschonken werd door de Noren. “Het is fijn hen elk jaar te mogen ontvangen en de banden aan te halen. Dit is het enige monument dat zich buiten Noorwegen bevindt rond deze thematiek”, laat burgemeester Selleslagh weten.