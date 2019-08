Landelijke Gilde viert Oogstfeesten DBS

08 augustus 2019

13u51 0 Grimbergen De Landelijke Gilde van de Verbrande Brug viert zondag haar jaarlijkse Oogstfeesten met een barbecue, saladebuffet en varken aan ‘t spit à volonté.

Iedereen is welkom van 11.30 tot 15 uur in de parochiezaal en de schoolomgeving in de Heienbeekstraat. Op enkele uren tijd worden toch 400 bezoekers verwacht. Hou er wel rekening mee dat wegens gewijzigde verkeerssituatie, de toegang voor auto’s enkel mogelijk is via de Industrieweg/Steenweg Verbrande Brug.