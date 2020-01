KSC Grimbergen gaat voor een sterke samenwerking tussen jeugd- en seniorenwerking MKV

09 januari 2020

08u10 0 Grimbergen Sinds kort is voetbalclub KSC Grimbergen een nieuwe weg ingeslagen. Het Jeugdbestuur werkte een plan uit om de verdere professionalisering van de club te ondersteunen. Verder werken ze toe naar een intensere samenwerking tussen de club en de gemeente maar ook tussen de Jeugdwerking en de Seniorenwerking.

“We hebben met zeer veel partijen overlegd”, vertelt voorzitter Christophe Glorieux. Zowel trainers, speleres, bestuursleden, sponsors,... noem maar op, hebben insteek gegeven om dit plan op tafel te krijgen. KSC Grimbergen wordt één club met een sterkere samenwerking tussen jeugd, senioren, supporters, vrijwilligers, sponsors en andere clubs waar meer dan ooit de ontwikkeling van eigen talent centraal komt te staan.

Er zit wel wat voetbal talent op Grimbergse bodem zo blijkt. “Jammer genoeg zien wij veel goede spelers vertrekken in U16 en U17. In oudere provinciale ploegen zien we heel vaak spelers terug die bij ons in de jeugdwerking zaten. Natuurlijk kan je echte sterspelers niet bij je houden en we gunnen het hen natuurlijk om zich verder te ontplooien. Maar het aantrekken en nog beter te ontwikkelen van talent zijn essentieel om de doorstroming van de jeugd naar het seniorenvoetbal fors verder te versterken.”

Hun ambitie is om bij de 4de Provinciale Seniorenploeg (P4) spelers verder te ontwikkelen en te laten doorstromen naar eerste provinciale. “Dit kan natuurlijk alleen maar als er jaarlijks vanuit de Jeugdwerking ook nieuwe spelers doorstromen naar de P4", aldus Glorieux.

Om hun doelen te bereiken smolten het bestuur van de Jeugdwerking en de Seniorenwerking samen en werken ze een nieuw financieel plan uit.