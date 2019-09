KSA Grimbergen verhuisde naar de Charleroyhoeve Redactie

11 september 2019

17u57 0 Grimbergen Afgelopen weekend was het zover. De KSA van Grimbergen verhuisde hun hebben en houden naar de nieuwe - tijdelijke- locatie: de Charleroyhoeve in de Lierbaan.

Zaterdag hebben we met de leiding al ons materiaal verhuisd. “Daar waren we wel een dagje zoet mee”, verteld Margaux De Mets. Eén van de zolders wordt het leiding lokaal, verder krijgen ze een berging om hun materiaal in te stockeren en mogen ze de beschikbare lokalen gebruiken voor hun activiteiten. Er wordt geschat dat deze oplossing voor een jaar zou zijn, daarna kunnen ze terugkeren naar hun vertrouwde stek.

Wil jij ook bij de KSA? Kom dan zondag eens langs vanaf 14u aan de Charleroyhoeve. meer info vind je op de Facebookpagina of op de website www.ksagrimbergen.be