Krijgt nieuw Aldi-filiaal groen licht? Gemeentebestuur bestudeert bezwaren Margo Koekoekx

27 februari 2020

11u05 1 Grimbergen Tot afgelopen woensdag 26 februari kon je bezwaar indienen tegen het “Nu moeten wij wachten op adviezen en ook onze diensten moeten de aanvraag bekijken. Eind maart of begin april zitten we hierover samen met het college”, aldus Bart Laeremans (Vernieuwing), schepen van omgeving, wonen en ruimtelijke ordening. Tot afgelopen woensdag 26 februari kon je bezwaar indienen tegen het toekomstige Aldi-filiaal op de Vilvoordsesteenweg in Grimbergen.

Betrokken schepen Bart Laeremans bevestigt dat er bezwaren werden ingediend. “Net zoals dat bij bijna elk openbaar onderzoek het geval is. Maar wij moeten al die bezwaren bekijken en wachten ook nog op adviezen. Pas als we over alle informatie beschikken, nemen we hier een beslissing over met het college.”

Tweede aanvraag

Aldi kwam anderhalf jaar geleden met een soortgelijke aanvraag. “De vorige legislatuur heeft die toen terecht afgewezen. Nu liggen de kaarten wat anders. Het zou over een kleiner filiaal gaan omdat er geen beenhouwerij aan zou komen. We bekijken dit als we alle nodige informatie hebben op het college”, zegt hij.

Toen het gele aanvraag formulier uithing aan garage Metdenancxt op de Vilvoordsesteenweg kwam er al heel wat reactie. Eddie Boelens (Groen) haalde al enkele struikelblokken aan, zijnde het tekort aan plek voor een afslagstrook, de veiligheid van de fietsers op het stevig dalende fietspad en de extra verkeer- en geluidshinder die de supermarkt zou meebrengen.