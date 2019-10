Kraan tegen Mamoet: 1-0 Margo Koekoekx

10 oktober 2019

18u23 0 Grimbergen Zoals eerder aangekondigd, is voormalig jeugdhuis Mamoet met de grond gelijk gemaakt. Tijd voor wat duiding over de nieuwe bestemming.

Burgemeester Selleslagh (Open Vld) vertelt dat de ruiming de verantwoordelijkheid is van het Gewest. “Wij hebben ervoor gezorgd dat de werken worden uitgevoerd, de rekening mogen we naar het gewest doorsturen.” Verder werden er drie schetsen gemaakt voor de nieuwe bestemming. “We gaan het nu vooral proper maken. Het wordt een open en groen stukje met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Vroeger was er slechts een smal stuk voetpad, dat zal nu anders zijn”, klinkt het bij Selleslagh.

Voorlopig gaan ze er zeker niet bouwen met het oog op de rioleringswerken in de Rijkenhoekstraat. “Daar zit één en ander scheef in dus is dat nog een plan voor de toekomst.” Op de volgende gemeenteraad beslissen ze welk van de drie schetsen ze verder uitwerken en hoe dat wordt bekostigd.

Geen rondpunt

Een rondpunt aanleggen zoals eerder als idee werd aangebracht, is geen optie. “Daarvoor is de plek te klein, je moet minstens een doorsnede van 36 meter hebben en dat hebben we daar niet”, verduidelijkt Selleslagh.