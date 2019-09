Kortfilm STRMBK: met hangjongeren, voor hangjongeren Margo Koekoekx

22 september 2019

16u51 3 Grimbergen Zaterdag vond de première van STRMBK plaats. Een film van, met en door jongeren. De film is een fictief verhaal dat de realiteit van de hangjongeren in Strombeek brengt. Zwaar en herkenbaar. Het kruipt onder je huid.

Elke jongere die deel uitmaakt van de film draagt een verleden, een rugzak, met zich mee. De ene al wat zwaarder dan de andere. Die rugzak nemen ze voor altijd mee. Ze willen echter niet constant meer naar de inhoud hoeven te kijken nu ze een andere weg zijn ingeslagen. “Ik wil mijn fouten delen en hoop dat anderen er iets van leren”, vertelt Mario Toma (20). De meesten onder hen hebben een verleden in de criminaliteit, maar dat ligt achter hen en ze willen vooruit. “Ik heb twee jaar het slechte pad gevolgd en ik ben blij dat ik gepakt werd. Mijn droom was om politieagent te worden. Jammer genoeg zal dat niet meer gaan.” Ondertussen gaat Mario weer naar school en startte hij opnieuw in het 6e middelbaar. “Mijn tip naar alle jongeren toe is te luisteren naar hun ouders. Zij zijn diegene waarbij je terecht kan. Zij hebben ervaring in het leven.”

Het slechte pad

“We willen snel geld kunnen verdienen, willen met een dikke auto kunnen rijden,... Overal zie je rijkdom rondom je. Elkaar opstoken is dan makkelijk maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes”, aldus Ismaël. “Achter verveling schuilt criminaliteit. Een klein conflict met een buurtbewoner of politieagent kan door die verveling heel snel uitdraaien tot een uitzichtloze situatie.”

Wij weten hoe moeilijk wij het hadden. We willen vermijden dat de nieuwe generatie dezelfde fouten als ons maakt Mario Toma

Een tweetal jaar geleden ontstond het idee om een film te maken. De ideeën kwamen van de jongeren en daar hebben Nick Isella en Stefaan Borremans een samenhangend verhaal rond geschreven.

“We zijn dat daarna ook bij de jongeren gaan aftoetsen”, zegt regisseur Stefaan Borremans van de Grimbergse politie. “Als zij het geen sterk verhaal hadden gevonden, was het onmogelijk geweest. In samenwerking met de jongeren, de Grimbergse politie, buurtwerkers, verschillende sponsors en Pine Peak Entertainment zijn we er aan begonnen. Het was een intense samenwerking. De maskers vallen immers af bij iedereen. Iedereen moest zich openstellen, zowel bij de politie als bij de jongeren. Ook het maken van de film liep niet altijd van een leien dakje, maar het eindresultaat mag er zijn. “Ik bewonder hen. Ze hebben elk hun talent. Vaak hebben ze ook een zwaar leven achter de rug en toch hebben ze dit gerealiseerd”, besluit Stefaan.

De film is telkens uitverkocht maar hopelijk stopt het verhaal hier niet mee. “Het zou tof zijn mochten we met de film en de jongeren naar scholen kunnen trekken. Er kwam ook reeds interesse uit Everberg. Het is de bedoeling dat de film preventief werkt”, aldus Stefaan.