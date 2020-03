Koningin Mathilde beurt bewoners van woonzorgcentrum op met persoonlijk telefoontje en zelfgebakken wafels Robby Dierickx

24 maart 2020

10u05 4 Grimbergen Al ruim een week mogen de bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen geen bezoek meer ontvangen door de coronacrisis, maar zaterdag werden ze in deze moeilijke tijden wel opgevrolijkt door niemand minder dan koningin Mathilde. De koningin en haar zoon, prins Gabriël, belden tien bewoners persoonlijk op en hadden ook lovende woorden voor het personeel.

“Mag de koningin je morgen even opbellen?” Leen Van den Troost, directrice van woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen, viel vorige week vrijdag bijna van haar stoel toen ze die vraag van de adviseur van de koningin kreeg. “Ze wil het personeel een hart onder de riem steken en zou ook graag tien bewoners persoonlijk opbellen”, klonk het nog.

Gemoedelijk gesprek

Een dag later kreeg de directrice koningin Mathilde ook effectief aan de lijn. “Ik heb tien minuutjes met haar kunnen praten”, zegt Leen Van den Troost. “Via de microfoon kon heel het woonzorgcentrum mee genieten van het gesprek. Tijdens het gemoedelijke gesprek vroeg de koningin onder meer hoe de sfeer in ons woonzorgcentrum was, hoe de bewoners zich voelen en hoe het personeel het stelt. Ze liet ons ook weten dat ze samen met haar kinderen wafeltjes gebakken had voor onze bewoners en het personeel. Een dag later werd die lekkernij ook gebracht. Fantastisch.”

Ook tien bewoners kregen de kans om te bellen met de prinses en haar zoon, prins Gabriël. “Een aantal van hen was enorm ontroerd”, aldus nog Leen Van den Troost. “Je krijgt namelijk niet elke dag telefoon van het koningshuis, hé. (lacht)”

Afgelopen weekend kreeg het rusthuis ook een grote lading bloemen van de AVEVE-winkel in Wemmel en werd ook een grote lading kindertekeningen binnengebracht. “Al die acties geven onze bewoners en ons personeel een warm gevoel”, besluit de directrice.

