Komt de nieuwe Ketnet-wrapper uit Grimbergen? Dieter Janssens (21) zit bij laatste vijf kandidaten: “Mijn sterkte? Ik ben zelf eigenlijk nog een klein kind” Margo Koekoekx

25 september 2019

16u12 0 Grimbergen Dieter Janssens is 21, komt uit Grimbergen en is bij de laatste vijf kandidaten om de nieuwe Ketnet-wrapper te worden. Dieter is geboren en getogen in Grimbergen en zit momenteel op kot in Leuven waar hij de BaNaBa kleuteronderwijs volgt. Daarnaast is hij gebeten door verschillende muziekinstrumenten en waagt hij nu zijn kans om de nieuwe Ketnet-wrapper te worden die Charlotte Leysen zal opvolgen.

Dieter heeft een passie voor het jeugdwerk en dat is essentieel om de nieuwe Ketnet-wrapper te worden. Hij is al jaren terug te vinden op het speelplein ‘De Piereman’ en deed dat dit jaar zelfs voor het eerst als hoofdanimator. Zijn favoriete activiteit daar is het maken van escaperooms voor de kinderen. “Jammer genoeg kan ik dan zelf niet meespelen”, klinkt het. “Ik entertainde altijd al graag kinderen. Dat begon met de kinderen van mijn nichten, daarna op het speelplein en bijgevolg koos ik dan ook voor de studierichtingen Bachelor Lager Onderwijs en de BaNaBa Kleuteronderwijs. En nu is het een ultieme droom om de nieuwe wrapper van Ketnet te worden.”

Daarnaast heeft hij nog een voorliefde voor muziek. “Vooral gitaar, maar ook ukelele, cajon, mondharmonica en ook een beetje piano”, vertelt Dieter. “Die cajon (handtrommel uit Peru die eruitziet als een houten kist, red.) kreeg ik van mijn meter voor mijn twintigste verjaardag en daar ben ik echt fan van! Toch heeft de gitaar mijn voorkeur omdat het de gezelligste klank is en is de ukelele dan weer ideaal om makkelijk mee te nemen. Moeilijke keuze dus.” Ook zijn zangstem heeft hij mee: zo zong hij maar liefst negen jaar lang in het jeugdkoor Cantamico uit Grimbergen.

Beginnen dromen

Toen hij zelf nog klein was vond hij het al geweldig om een nieuwe wrapper te zien aankomen op Ketnet. “Toen dacht ik al: ‘Het moet toch super tof zijn om de kinderen op die manier te kunnen entertainen?!’ Mijn absolute voorbeelden zijn dan ook Kobe Van Herwegen en Sander Gillis.”

Nu, enkele jaren later, begon het allemaal met het bekijken van de Ketnet Musical waarin een vriend en een nicht meespeelden. “Ik was echt onder de indruk van de musical, maar vooral van de wrapper die toen de presentatie deed. Dat zei ik nog tegen mijn moeder. Weer een paar maanden later liet ze me zien dat Ketnet op zoek ging naar een nieuwe wrapper. Dit was mijn kans!”

Vlog

Van de 520 inschrijvingen blijven er nu vijf over in het Ketkot op de vrt, waar ze vier weken verblijven. “Ik ga overdag wel naar de les, maar van zodra ik kan, kom ik weer naar het Ketkot. Als we kunnen, blijven we hier ook slapen. Het is echt al een leuke bende vrienden geworden”, vertelt Dieter. “Mijn sterke punten zijn volgens mij dat ik zelf nog zot ben en dat er eigenlijk nog een klein kind in mij schuilt. Ik denk dat dat in mijn voordeel speelt. Verder ben ik energiek, enthousiast en muzikaal. Ik zie zowel in Aaron, Esther, Gloria, als Tinneke de geschikte kandidaten en fijne vrienden! Als je me vraagt wie het meeste kans maakt is dat voor mij Aaron omdat hij altijd geweldig goed uit zijn woorden komt voor de camera.”

Anekdote

“Toen ik op een BBQ met vrienden vroeg waar iemand bleef zei één van mijn vrienden: ‘Ze gaat niet komen. Ze is nog een vlog (video webblog, red.) aan het opnemen om de nieuwe Ketnet-wrapper te worden.’ Waarop ik zei dat ik dat ook ging doen. Opeens viel mijn frank dat de deadline de volgende dag was. De hele nacht heb ik er aan gewerkt, samen met een maat die me leerde editten om de vlog de volgende dag nog op tijd te kunnen insturen.”

We duimen alvast met hem mee. Op 18 oktober maakt Ketnet bekend wie Charlotte Leysen zal opvolgen.