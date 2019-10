Kinesiste Annelies De Groef uit Grimbergen schrijft boek met simpele oefeningen voor thuis Margo Koekoekx

04 oktober 2019

15u11 0 Grimbergen Annelies De Groef (36) werd geboren in Humbee, woont nu in Grimbergen, is kinesiste, mama van twee kindjes, vrouw van Willem en sinds kort ook schrijfster. Een dame die energie uitademt wanneer je haar ontmoet. En die energie verspreidt ze vanaf nu ook via haar boek HiitForFit.

Vier jaar geleden ging de bal aan het rollen en nu is haar eerste eigen boek een feit. Ze is opgelucht, fier en heel blij met het resultaat. “Er kroop veel tijd in en er kwam eigenlijk ook veel meer bij kijken dan ik eerst dacht. Maar het was het meer dan waard, ik ben echt blij met het resultaat”, aldus Annelies.

Fit zonder materiaal

Na haar tweede zwangerschap ging Annelies op zoek naar een nieuwe sport en kwam ze uit bij HIIT oftewel High Intensity Interval Training. Een korte workout waarbij je 20 minuten lang gedurende 20 seconden intensieve oefeningen doet, afgewisseld met 10 seconden rust. “Dat vond ik wel een tof principe, alleen werd er telkens maar op één spiergroep gefocust. Ik hou meer van combineren”, vertelt Annelies. Ze maakte er haar eigen versie van door telkens een combinatie van verschillende oefeningen te maken én door extra materialen te schrappen. “Ik had zelf kettlebells, een loopband en ander materiaal ter beschikking in de praktijk, maar niet iedereen heeft dat materiaal thuis. Daar wezen mijn vriendinnen op. Vandaar kwam het idee om enkel oefeningen uit te werken met gebruik van je eigen lichaamsgewicht en een flesje water.”

Workout, bootcamp, boek

Eerst deed ze het op zichzelf, dan met drie vriendinnen en vervolgens kwam het idee om bootcamps te organiseren. Voor de eerste sessie schreven maar liefst 48 mensen zich in. “In mijn praktijk hoor ik zo vaak excuses waarom mensen niet kunnen sporten. ‘Ik heb er geen tijd voor, te veel last aan de rug, alle tijd gaat naar de kinderen,...’ En dat terwijl een HIIT-sessie maar 20 minuten duurt.”

Twee jaar geleden deelde ze haar ervaring met een patiënt waarop die aankwam met het lumineuze idee: “Waarom schrijf je niet gewoon een boek? Dan kunnen mensen het thuis zelf doen.” Die patiënt had een connectie bij Lannoo en daar waren ze meteen laaiend enthousiast. “Omdat mijn man vaak weg is en we beiden een druk leven hebben, hebben we niet altijd de tijd om elkaar alles te vertellen. Hij was -buiten die patiënt- als eerste op de hoogte en dat was pas na mijn gesprek bij de uitgeverij. Ik herinner me dat ik thuis kwam en tegen hem zei: “Ik denk dat ik een boek ga schrijven!””

Verhuis naar Frankrijk

In mei 2017 vertrok het gezin voor het werk van manlief Willem Martens (36) een jaar naar Frankrijk. “Daar had ik opeens weer tijd. Ik ging wakeboarden, surfen, fietsen en lopen. Zalig! In Frankrijk deed ik al het opzoek- en schrijfwerk om mijn boek te kunnen realiseren.” Eens terug in België kwam deel twee van de opdracht. Een vriendin van haar, Jole Lemmens, verzorgde de fotografie. Maar liefst een achttal sessies die twee tot drie uur duurden om alles erop te krijgen. Daarna volgde nog heel wat naleeswerk en nu is haar boek af.

Het boek is te vinden in alle Standaard boekhandels, Delhaize- en Carrefour winkels. Wie haar eens in het echt wil ontmoeten kan terecht op de Boekenbeurs in Antwerpen, tijdens een demonstratie in Standaard boekhandel in Grimbergen of gewoon in de kiné-praktijk.