Kinderen reizen in het MOT naar de middeleeuwen DBS

18 juni 2019

09u43 0 Grimbergen In het Museum voor Oudere Technieken (MOT) kunnen kinderen deze zomer naar de late middeleeuwen reizen. Tijdens de vijfde editie van ‘Zomeren in het MOT’ staan de hoogdagen van de ridders, kastelen en abdijen centraal.

Zomeren in het MOT is een activiteit voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar. “Er zijn doorlopende activiteiten en een heleboel workshops”, zegt publieksmedewerker Florence Van Driel. “We schieten raak met onze zelfgemaakte kruisboog, we schrijven net als een monnik een manuscript, bakken middeleeuwse lekkernijen in een oven van leem, maken een zandloper om de tijd te meten en maken een zwaard om elkaar tot ridder te slaan. Op de markt aan het Prinsenkasteel word je als jonkvrouw of ridder ondergedompeld in het dagelijkse leven van de middeleeuwen.

(Groot)ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom en kunnen er samen een leuke daguitstap van maken. Kinderen betalen 6 euro voor Zomeren in het MOT inclusief de toegang tot het museum. Volwassenen betalen alleen de normale toegangsprijs.

www.mot.be/nl/beleven/zomeren-in-het-mot