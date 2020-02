Kinderen krijgen muzische vorming ter voorbereiding van Scholenzangfeest MKV

14 februari 2020

17u40 0 Grimbergen Vier Grimbergse basisscholen doen mee aan Scholenzangfeest. Vandaag kwam Johan Waegeman van de Appelmoesband de kinderen van het eerste en tweede leerjaar in basisschool De Negensprong helemaal warm maken voor muziek. Het effect op de leerlingen is overweldigend.

De leerlingen maken kennis met muziekinstrumenten en zingen er op los met Johan die hen begeleid op gitaar. Hoe de muziek is aangepast aan het niveau van de kinderen is geweldig om te zien. “Ik kom hen opwarmen voor het Scholenzangfeest in mei. De bedoeling is hen kennis te laten maken met Nederlandse muziek en hen op die manier te stimuleren om het Nederlands onder de knie te krijgen.” Siebe is alvast te vinden voor deze muzikale les: “Die regenpijp is echt cool. Ik heb nu wel wat hoofdpijn maar ik kijk al uit naar de volgende keer!”

Directrice Nathalie Knevels is alvast blij met de selectie van hun school. “Het gemeentebestuur diende in het najaar haar kandidatuur in en vervolgens was het aan hen om vier scholen te selecteren. Wij zijn een multiculturele school en staan dus zeker voor uitdagingen op gebied van taal. Dat we de kans krijgen om aan dit project deel te nemen is dan ook heel fijn”, klinkt het vol enthousiasme. “De speelse aanpak is ideaal om bij te leren en zeg nu zelf, welk kind zingt niet graag? Ideaal dus om de taal onder de knie te krijgen. Wanneer kinderen zich willen uiten en de taal niet machtig zijn kan dat verderzetten in frustratie. Je ziet hen tijdens deze muzische vorming openbloeien en dat heeft een zichtbaar effect op hun ontplooiing.”

Scholen De Negensprong, De Ankering, ‘t Villegastje en Sint-Jozef zullen samen op het podium staan tijdens het Scholenzangfeest.“Op dinsdag 26 mei zullen meer dan 320 leerlingen en leerkrachten gezamenlijk de kinderliedjes meezingen in het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever, samen met de muzikanten van ’t Smiske. Om dit voor te bereiden worden door diezelfde muzikanten twee oefenmomenten georganiseerd in de scholen”, aldus Karlijne Van Bree, schepen voor onderwijs.