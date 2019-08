Kermis- en jaarmarktweekend komt eraan DBS

27 augustus 2019

12u17 0 Grimbergen Tijdens het weekend van 31 augustus, 1 en 2 september heeft de jaarlijkse kermis met jaarmarkt in het centrum van Grimbergen plaats. De gemeente heeft zoals gewoonlijk een mooi programma samengesteld met animatie voor groot en klein.

Grimbergen – William De Boeck, schepen van feesten: “Zaterdag 31 augustus is er vanaf 9 uur in en rond het Prinsenbos de traditionele jaarmarkt met nationale prijskampen voor paarden, hoornvee, ezels, shetlanders, klein- en pluimvee. Een publiekstrekker zijn zeker de wedstrijden voor trekpaarden.”

Nieuw item dit jaar is schapen drijven op het voetbalveld. Daarnaast zijn er de prijskampen van Provinciale verenigingen van Kwekers Vleesschapen Vlaams-Brabant en Fjorden die eveneens doorgaan in het Prinsenbos. Ook de Vlaamse Hobbyfokkers van geiten en schapen en de Kleinveevereniging ‘Willen is kunnen’ zijn aanwezig.

In de omgeving van het Kerkplein is er een koopjesmarkt van 9 tot 14 uur.

“Voor gezinnen met kinderen is er opnieuw een mooi programma tijdens kids@jaarmarkt. Van 9.30 tot 12.30 uur kunnen kinderen in het Prinsenbos terecht voor een gevarieerd aanbod met workshops, animatie, grime, volksspelen en een springkasteel”, gaat schepen De Boeck verder.

Om 18 uur wordt dan het startschot gegeven voor de stratenloop, georganiseerd door de Atletiekclub van Grimbergen, met een prijzenuitreiking.

Op maandag om 18.30 uur is er het jaarmarktcriterium Jef Mensalt.