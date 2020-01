Kerkplein is decor voor première nieuwe voorstelling Circus Ronaldo MKV

08 januari 2020

07u00 0 Grimbergen In het kader van het meerdaagse microfestival puBLIK zet CC Strombeek Cinema Malfait van Circus Ronaldo op het programma. Daarmee hebben ze de première van deze voorstelling te pakken.

Een gewone circusvoorstelling wordt Cinema Malfait hoegenaamd niet. “Verwacht dus niet dat je terechtkomt in een cinema- of theaterzaal maar wel in een omgebouwde vrachtwagen met uitvouwbare tent. Daarin is plaats voor 70 toeschouwers”, zegt Danny Ronaldo.

“Cinema Malfait maakt deel uit van het microfestival puBLIK, dat voorstellingen en performances bundelt, die je met een andere blik doen kijken. Je kijkt hier film op een andere manier, beleeft circus anders dan je zou verwachten, net zoals ook dat ook bij alle andere activiteiten in puBLIK het geval is", aldus het CC.

Wie nog tickets wil bemachtigen kan terecht op de website van het CC.