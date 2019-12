Kap dreigt voor bomen op Beigemsesteenweg MKV

27 december 2019

16u01 0 Grimbergen De bomen op de Beigemsesteenweg dreigen te verdwijnen, nu dat een heraanleg van de voet- en fietspaden zich opdringt. Het risico bestaat dat het wegdek binnen de kortste keren na de heraanleg opnieuw barst door de wortels van de bomen.

Onlangs vonden de inwoners van Grimbergen aan de Beigemsesteenweg in hun bus dat de bomen mogelijk zouden verdwijnen. De reden daarvoor is de erbarmelijke staat van voet- en fietspaden aan weerskanten van de baan.

In het ideale toekomstplaatje worden de paden aan beide kanten vernieuwd. Liefst mét behoud van de bomen. Maar de breed wortelende bomen zouden bij een heraanleg de nieuwe paden mogelijk opnieuw doen barsten. “De kans is groot dat de huidige bomen daar niet (allemaal) meer kunnen blijven staan. Laat duidelijk zijn dat wij absoluut voor behoud van groen zijn. Maar wanneer de keuze tussen veiligheid en bomen gemaakt moet worden, tja, dan primeert de veiligheid voor mij”, zegt veiligheidsdeskundige Rudi Van Hove.

“Veiligheid primeert”

We spraken enkele bewoners van de straat. “Wij zijn voor bomen absoluut, maar als ik met mijn dochter naar school fiets is dat een waar avontuur. Voor mij primeert een veilig fietspad en is er ergens de geruststelling dat er hier, of ergens anders nieuwe bomen worden aangeplant”, aldus jonge mama A. Roger woont dan weer niet in de straat maar wandelt geregeld met zijn hondje langs. “Hoe het er nu bijligt is om je voeten om te slaan. De bladeren liggen hier ook te rotten. Goed om uit te glijden en je benen te breken! Ik vind dat er bomen moeten blijven maar dat het onderhoud moet verbeteren.” Tot slot vindt V. dat de bladeren een hoop vuiligheid met zich mee brengen. “Aan de andere kant verliest de straat zijn charme als al die bomen zouden verdwijnen. Het zou hier een echte steenweg worden.”

Momenteel doet de verkeersdienst zijn werk. Waar kan zouden de bomen blijven. Waar dat niet kan zouden diep wortelende bomen in de plaats komen en indien blijkt dat er geen oplossing is ter plaatse, worden ergens anders bomen geplant opdat er geen afbreuk wordt gedaan op het aantal bomen. “Het zal ook niet voor direct zijn. Waarschijnlijk zelfs niet voor 2020. We moeten eerst de resultaten afwachten van de studies”, besluit Rudi Van Hove.