Kanaalfeesten bieden drie dagen vertier aan de brug DBS

05 juli 2019

11u10 0 Grimbergen Humbeek Sas Events viert dit weekend opnieuw de Kanaalfeesten. Van zaterdag 6 juli tot maandag 8 juli vind je aan de brug voor elk wat wils.

Wielertoeristen kunnen aan de feesttent zaterdagochtend al om 7.30 uur starten voor de Panache Classic ten voordele van Kom op tegen Kanker. Wat later kunnen gezinnen deelnemen aan de familiefietstocht en wandelingen. In de namiddag is er een oldtimerparade en staan er optredens van Chill Factory en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op het programma. DJ Toloko is ’s avonds ceremoniemeester voor de foorfuif Bloem-Inn.

Op zondag 7 juli start vanaf 11.30 uur de Vlaamse pensenkermis en om 14 uur is er een ambachten- en tweedehandsmarkt. In de namiddag treden Touch Wood, Betty and the band (zangeres Liesbeth Roose heeft Humbeekse roots) en Bump op.

Op maandag 8 juli is er de 42ste varkensmarkt – na jaren opnieuw mét varkens – en een prijskamp voor het Belgisch Trekpaard. De koopjesmarkt steekt ook in een nieuw kleedje. Op de middag is er nog de traditionele varkenspootworp, gevolgd door een vol namiddagprogramma met onder meer kinderanimatie, wielercriteriums, een openbare verkoop van fietsen en motoren door het gemeentebestuur. ‘s Avonds gaat het feest nog even door in de Eldorado met dj Pietie en een optreden van de Time Machine Partyband.

Het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.