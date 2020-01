Kan Grimbergenaar besparen op zijn energiefactuur? MKV

22 januari 2020

13u36 0 Grimbergen De winter is nog niet voorbij en er zijn nog afspraken beschikbaar om een beroep te doen op de warmtecamera. Het ideale moment om te bekijken waar het nodig is om je woning (extra) te isoleren en hoe je je energiefactuur omlaag kan brengen.

De gemeente Grimbergen stelt daarvoor een warmtecamera ter beschikking. Inwoners kunnen zo’n screening makkelijk aanvragen. Met de warmtecamera sporen ze eventuele verliesposten in je woning op. Die worden daarna in een verslag gegoten en je krijgt een overzicht met tips over hoe je je woning kan aanpassen en energiezuiniger kan maken. Als je binnen het jaar na datum geen enkele aanpassing deed, betaal je 25 euro. Pas je je woning wél aan, dan is deze interventie gratis. Heb je vragen over hoe je de aanpassingen praktisch kan aanpakken dan kan je terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen voor een gratis duurzaam bouwadvies of kan je langsgaan bij de Kyotomobiel van 3Wplus.

Warmtescan aanvragen

Wat moet je doen? Vraag een bezoek aan via de website www.grimbergen.be. Geef op voorhand door welke installaties in je woning aanwezig zijn. Leg je energiefacturen van de afgelopen jaren klaar voor het bezoek van de vrijwilliger die de analyse zal uitvoeren. Zo kunnen jullie die samen doornemen.