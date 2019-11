Kadavers van konijnen aangetroffen in leegstand pand: lieten fokkers dieren verhongeren en uitdrogen? MKV

20 november 2019

09u13 1 Grimbergen Gruwel in Humbeek. Daar vond dierenrechtenorganisatie Animal Rights tientallen konijnenkadavers in een verlaten pand. Gezien de staat van ontbinding is dit geen recente gebeurtenis. Vraag is dus wat zich hier jaren geleden heeft afgespeeld. Eén van de erfgenamen van de eigenaar van de fokkerij laat weten dat hij zijn advocaat inschakelde.

Animal Rights maakte dinsdagochtend bekend dat ze enkele tientallen kadavers van konijnen aantrof in een leegstaand gebouw in de Driesstraat in Humbeek. Van de konijnen blijft enkel nog wat leer en beenderen in lege kooien over. De dieren zijn vermoedelijk jaren geleden omgekomen van honger en dorst, terwijl ze gevangen zaten. Een buurvrouw vertelt dat het pand al zeker 15 jaar leeg staat.

“Wij zien veel dierenleed voorbij komen uit de vee-industrie”, zegt Els van Campenhout van Animal Rights. “Maar dit is ook voor ons een zeldzame en wrede misdaad om mee geconfronteerd te worden.” Hoe de dierenrechtenorganisatie de gruwel op het spoor gekomen is, wil ze niet onthullen.

Overleden eigenaar

Het pand in kwestie is eigendom van de familie Moens. Een erfgenaam laat weten zijn advocaat te hebben ingeschakeld. “Het erf was van mijn vader. Hij woonde er al lang niet meer en is afgelopen jaar op 94-jarige leeftijd overleden. We moeten daar nog opruimen en de woning leegmaken, maar het staat er al jaren op deze manier.”

“Voorlopig kan ik enkel zeggen dat Animal Rights mij kort door de bocht lijkt te gaan”, zegt zijn advocaat Patrick Mensalt. “Het neemt niet weg dat het verschrikkelijk moet geweest zijn voor die dieren. Ik stel mij ook vragen bij het betreden van de eigendom voor het maken van die beelden.” De advocaat zit vanmiddag samen met zijn cliënt.

Levenslang verbod

De boodschap van Animal Rights is alvast niet mis te verstaan: “We willen gerechtigheid voor die dieren. Een straf voor diegene die dit dierenleed veroorzaakte en een levenslang verbod om dieren te houden”, vertelt Els van Campenhout.

Voorlopig lijkt het erop dat de eigenaars de deur achter zich dichttrokken en de dieren gewoon lieten verkommeren zonder eten of drinken.