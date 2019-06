Juf Helga geeft kleutertjes les in omgebouwde caravan DBS

21 juni 2019

18u48 0 Grimbergen Juf Helga Van Dale, de zorgjuf van de kleuters in GO! Basisschool De Regenboog, geeft sinds enkele weken les in een wel zeer rustige omgeving. Een afgedankte caravan werd ‘gepimpt’ en omgebouwd tot een gezellig klasje. Vandaag werd de caravan officieel ingehuldigd met een hapje en een drankje.

“Toen ik vorig schooljaar mijn idee voorstelde aan directeur Christophe De Buyser was hij er onmiddellijk voor gewonnen”, vertelt juf Helga. “Hij steunde me in alles zodat mijn idee, mijn droom verwezenlijkt kon worden. Ook financieel kreeg ik gelukkig de steun van enkele gulle sponsors.”

Voor het ombouwen van de caravan tot klasje mocht juf Helga rekenen op de hulp van het oudercomité, de werkman van de school, enkele collega’s en haar echtgenoot. “Binnen vier schooljaren mag ik mijn pensionering vieren, maar eerst ga ik nog met héél veel enthousiasme de kleutertjes ontvangen in mijn caravan.”