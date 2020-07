Jubileumeditie fietstocht De Lus gaat niet door: “Mooi alternatief uitgewerkt” Stephanie Romans

18 juli 2020

17u24 0 Grimbergen De veertigste editie van de recreatieve fietstocht De Lus had een groot spektakel moeten worden. Door het coronavirus gaat het evenement dit jaar niet door. Tenminste, niet zoals bedoeld, met een groot evenement. In plaats daarvan is er de hele zomer een permanente Lus.

Vorig jaar fietsen 360 deelnemers op 15 augustus De Lus, een fietsroute van 25 of 80 kilometer in en rond Grimbergen. De editie was door het slechte weer minder succesvol dan vorige jaren, maar dit jaar zou de schade ruimschoots worden ingehaald. Het veertigjarig bestaan van de fietstocht zou groots gevierd worden in het Prinsenbos.

Toen het coronavirus uitbrak, besefte de gemeente al snel dat zo’n groot evenement niet mogelijk was vanwege de grote kans op besmetting. “De Lus op 15 augustus gaat dit jaar niet door", zegt sportschepen Tom Gaudaen. “Maar we hebben een mooi alternatief uitgewerkt.”

Zeg niet meer De Lus, maar 2020 Lussen. Fietsers kunnen de route van 25 kilometer de hele maand juli en augustus nog op je eigen tempo rijden. In juli wijzen oranje pijlen de weg. In augustus volg je de groene pijlen. Deelnemers kunnen bovendien meedoen aan een wedstrijd om een fiets te winnen.