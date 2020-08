JoVélo lanceert ‘fietspompstation’: “Dit ontbrak in de buurt” JMBB

30 augustus 2020

11u16 0 Grimbergen J o Carlens, de fietsenmaker achter ‘JoVélo’, heeft gisteren het eerste fietspompstation van Grimbergen en omstreken ingehuldigd.

Jo wilde naar eigen zeggen iets vinden dat mensen aantrekt en tegelijkertijd nuttig kan zijn. “Ik woon in het midden van een druk fietsverkeerspunt, en een fietspompstation ontbrak bij ons in de buurt.” De fietsenmaker kwam op het idee via een mailtje van een leverancier. “Ik dacht meteen: ‘Dit moet ik hebben.’ En het concept slaat aan, ik heb nog nooit zoveel likes gekregen op een Facebookbericht”, vertelt Jo.

De dienst is volledig gratis en wordt binnenkort misschien wel uitgebreid naar andere plekken in de gemeente. “Misschien gaan we zo'n station bij een brasserie installeren. We zullen zien.”