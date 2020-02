Jong Vld speelt in op digitalisering en lanceert eigen applicatie MKV

11 februari 2020

16u50 0 Grimbergen De jongeren op de kieslijst van Open Vld hadden als actiepunt: een moderne en transparante communicatie voor de burger met de gemeentediensten. Het was een punt dat zowat heel Jong Vld overnam. Maar het actiepunt werd niet opgenomen in het meerjarenplan. Het gevolg daarvan is dat ze het heft zelf in handen namen: ze ontwikkelden de applicatie ‘GrimPunt’.

“Als liberale jongerenorganisatie in Grimbergen is het onze taak om af en toe wat constructieve kritiek te leveren aan het thuisadres van onze moederpartij. We doen in dit geval zelfs meer dan dat en leveren hen een afgewerkte oplossing”, zegt voorzitter Dieter Goovaerts.

Via de applicatie GrimPunt die vanaf heden beschikbaar is, kunnen inwoners allerhande problemen op een eenvoudige en snelle manier melden. Nadien worden ze ook automatisch op de hoogte gehouden van het verdere verloop van hun melding. De app registreert deze en stuurt de melding door naar de juiste dienst.

“Wij checken wel altijd of dat de vragen gegrond zijn want het is niet de bedoeling dat de diensten overspoeld worden met onbenullige klachten”, aldus Steven De Prins die als informaticus aan de wieg staat van de ontwikkeling van de applicatie.