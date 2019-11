Jeugdhuis Rafiki bestaat vijf jaar. Dat vieren ze met twee podia, muziek en een gratis vat Tars Van Litsenborgh zwaait tevens af als voorzitter MKV

15 november 2019

20u06 0 Grimbergen Jeugdhuis Rafiki in de Oyenbrugstraat bestaat vijf jaar, reden genoeg om er een lap op te geven. Vrijdagmiddag lanceerden ze nog een online wedstrijd om gratis drankkaarten te winnen, zaterdag is het tijd voor hét event van het jaar.

Voor de gelegenheid maken ze voor het eerst twee rooms, de Main Room en de Techno Room. In elk van beide komen vier DJ’s het beste van zichzelf geven. Voor de programmatie kijk je best even naar hun Facebook evenement. Om middernacht geven ze trouwens een gratis vat en het feest zal doorgaan tot in de vroege uurtjes.

Had je nog geen plannen zaterdagavond? Nu wel.

Afscheid voorzitter

Voor voorzitter Tars van Litsenborgh (25) die er bij is sinds het eerste uur, is het tevens zijn afscheidsfeest. Na vijf jaar voorzitterschap gaat hij de fakkel doorgeven. “We hebben er twee jaar over gedaan om JH Rafiki te kunnen opstarten en bestaan nu vijf jaar. Na zeven jaar inzet vind ik dat het tijd is voor opvolging. Ik woon nu in Nederland en dat maakt het niet altijd even evident.” Van het begin tot nu deden ze al heel veel ervaring op en bouwden ze een structuur op in hun werking. “We keken naar wat werkt en wat niet, welk soort events trekt volk, ... er steekt altijd veel werk in”, klinkt het bij Tars. “Als ik dan toch mijn favoriet moment moet kiezen is het de openingsavond zelf. We hadden er zo lang naar uitgekeken, alles was nieuw, het was een spannend moment en bleek een groot succes te zijn. Er kwam bijna 400 man langs die avond!”

Waar: Oyenbrugstraat 47, 1850 Grimbergen

Prijs: niet-leden - €2 / leden - gratis