Jeugdhuis De Duif opent deuren begin 2021 in leegstaande garage onder voormalig politiecommissariaat Robby Dierickx

25 november 2019

10u07 0 Grimbergen Een half jaar nadat vijf Strombeekse jongeren bekend maakten dat ze bij gebrek aan jeugdactiviteiten in de Grimbergse deelgemeente een eigen jeugdhuis wilden oprichten, heeft de gemeente een locatie voor JH De Duif gevonden. De jongeren krijgen vanaf begin 2021 onderdak in een leegstaande garage in het voormalige politiecommissariaat naast het cultureel centrum.

Lorens Huijsegoms, voorzitter van jeugdhuis De Duif, is tevreden dat er nu eindelijk een locatie gevonden werd. “Daarmee is de druk om onderdak te vinden verdwenen (lacht). Bovendien gaat het om de geschikte locatie, pal naast het cultureel centrum van Strombeek-Bever. Het was het CC zelf trouwens dat met het voorstel naar buiten kwam.”

Toch zal het nog een dik jaar duren alvorens de deuren van jeugdhuis De Duif geopend kunnen worden. “Dat is natuurlijk nog lang wachten, maar de gemeente wil de renovatie van de leegstaande garage koppelen aan de plannen om in het voormalige politiecommissariaat, dat boven de garage ligt, een contactpunt voor de politie in te richten”, laat Lorens Huijsegoms weten. “De garage moet onder meer nog waterdicht gemaakt worden en dat vraagt wat tijd. In de tussentijd zullen we echter niet stilzitten. Zo hopen we in maart een pop-upjeugdhuis te kunnen openen voor de Grimbergse jeugdhuizentocht. Daarnaast zullen we de komende weken onder meer op de kerstmarkten van Grimbergen en van Neder-over-Heembeek staan.”

De kerngroep van het nieuwe jeugdhuis bestaat nog steeds uit vijf vrienden, maar zij krijgen de hulp van een tiental andere vrijwilligers.