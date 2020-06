Jean-Paul Windelen (N-VA) wordt nieuwe schepen in Grimbergen



Margo Koekoekx

18 juni 2020

12u27 0 Grimbergen Anne Laure Mouligneaux (N-VA), Grimbergs schepen van Welzijn, Digitalisering en Communicatie wordt voltijds woordvoerster van Bart De Wever. Omdat de combinatie met een schepenambt niet mogelijk is, zal Jean-Paul Windelen haar vervangen als schepen vanaf de volgende gemeenteraad.

Anne Laure Mouligneaux was al deeltijds Franstalig woordvoerster van Bart De Wever en kon dat met haar schepenambt als schepen voor Welzijn, Digitalisering en Communicatie combineren. Na de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, werd ze gevraagd om voltijds partijwoordvoerster te worden van N-VA. “Na meer dan zes maanden is duidelijk dat de combinatie met een schepenambt niet mogelijk is. Het is met spijt in het hart dat ik mijn schepenambt moet stopzetten. Het is een van de mooiste politieke mandaten die er zijn”, zegt Mouligneaux.

Gekend in Grimbergen

Eerste opvolger Jean-Paul Windelen neemt met plezier de fakkel over. “Het is reeds de tweede legislatuur dat ik in de gemeenteraad mag zetelen. Sinds deze legislatuur was ik al vast lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, waar ik het voorzitterschap van Anne Laure ook overneem.” Hij heeft ook heel wat bezigheden die hem een gekend man in het Grimbergse maken. Naast imker in de bijenhal van Grimbergen en amateurtoneelspeler is Jean-Paul bestuurder bij de Oyenbrugmolen, ondervoorzitter van de vzw Heemschut en lid van PWO, de Cultuurraad en de milieuraad.

Gezien hun interesses en eigen kennis wisselen hij en zijn collega schepen Philip Roosen Dierenwelzijn en Digitalisering & Communicatie onderling uit. “Het pakket Welzijn en Dierenwelzijn vormt één mooi geheel, samen met het voorzitterschap van het bijzonder comité voor de sociale dienst waar ik mij ten volle zal voor inzetten”, besluit Windelen gemotiveerd.