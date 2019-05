Jan Laeremans (Vlaams Belang) ziet lange politieke carrière bekroond met zitje in Vlaams Parlement: “Ik ben enorm trots” Dimitri Berlanger

27 mei 2019

15u22 7 Grimbergen Na Bart Laeremans treedt nu ook zijn broer Jan op het voorplan. Al jaar en dag is hij politiek actief maar pas nu, op zijn 57ste, gaat hij voor het eerst naar het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang. De man verlaat er na 33 jaar enigszins schoorvoetend zijn grote liefde het onderwijs voor. “Maar de kiezer heeft beslist dat ik een nieuwe uitdaging aanga.”

Bij zowat elke verkiezing lijkt er wel een Laeremans op te duiken. Huidig schepen Bart Laeremans - intussen ex-Vlaams Belang - haalde in oktober het nationale nieuws door zich de Grimbergse coalitie binnen te loodsen, ondanks het cordon sanitaire. Nu is het echter een andere telg van de Vlaams-nationalistische Grimbergse familie die op het voorplan treedt. Jan Laeremans surfte zondag mee op de Vlaams Belang-overwinningsroes naar een zitje in het Vlaams Parlement. Op de derde plek behaalde hij 7.338 stemmen.

Ik ga het lesgeven missen. Na deze legislatuur heb ik stilaan de pensioengerechtigde leeftijd dus een terugkeer zal er niet meer inzitten Jan Laeremans

‘The day after’ is alles al wat bezonken. “Ik ben enorm trots”, reageert de man die al 33 jaar Nederlands en Duits geeft in het het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. De passie voor het lesgeven zit er nog diep in. “Het wordt zeker moeilijk om dat achter te laten, maar de kiezer heeft nu eenmaal beslist”, vertelt Laeremans. “Na deze legislatuur heb ik stilaan de pensioengerechtigde leeftijd dus een terugkeer zal er niet meer inzitten. Het zou eigenlijk beter zijn dat je als parlementair nog één dag per week voor de klas kunt staan. Om blijvend voeling te houden met wat er leeft. Maar dat is helaas niet mogelijk.”

Laeremans houdt niet van het woord ‘laatbloeier’. “Ik ben al sinds mijn studententijd met politiek bezig. Op mijn 20ste was ik al actief bij het Vlaams Blok. Ik heb ook genoeg gelegenheden gehad om op te komen op een verkiesbare plaats. Dat was onder meer het geval in 1999. Maar ik heb die kelk altijd aan mij laten voorbijgaan. Toen waren er het jaar erop provincieraadsverkiezingen en er was niemand die de rol van fractieleider kon overnemen. Dus heb ik daar voor gekozen. Roland Van Goethem uit Vilvoorde is dan uiteindelijk verkozen als parlementair. Ook mijn gezin en job speelden een rol. Uiteindelijk blijft het maar een mandaat van vijf jaar waarna de onzekerheid wacht.”

Ik wil me vooral in de commissies Onderwijs en Vlaamse Rand laten gelden. Dat zijn mijn stokpaardjes Jan Laeremans

Vlaamse Rand versterken

Laeremans heeft er intussen wel een indrukwekkende carrière van 28 jaar in de provincieraad opzitten. Al sinds 1995 is hij er fractievoorzitter van Vlaams Belang. “Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zo heeft de kiezer beslist. Ik wil mij vooral in de commissies Onderwijs en Vlaamse Rand laten gelden. Dat zijn mijn stokpaardjes. Het is tijd om de noden van onze regio aan te kaarten. Er moeten een pak méér middelen worden ingezet om dit deel van de provincie te versterken. De voorbije jaren hadden we vanuit Vlaams-Brabant geen vertegenwoordiging meer nadat we in 2014 gedecimeerd werden bij de verkiezingen. Nu gaan we met vijf vertegenwoordigers in de beide parlementen samen tenminste terug onze rol kunnen spelen.”