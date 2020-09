Jacob Grobbel terug paraat met de speer Redactie

13 september 2020

14u09 0 Grimbergen In het kader van de corona maatregelen organiseerde DCLA een zogenaamde micromeeting met beperkt programma, alleen voorinschrijvingen en tevens een maximaal aantal atleten op de piste.

Het werd in Kessel-Lo een succes gezien die omstandigheden. Jakob Grobbel tekende present in het speerwerpen na een blessure aan de elleboog. Hij won de wedstrijd met 55,79m. “Ik was erg regelmatig bij mijn pogingen, maar die ene uitschieter ontbrak”, zei de plaatselijke atleet. “Ik ben dan ook veranderd van techniek om mijn elleboog te sparen.”

Op het VK voor scholieren in een winderige Heusden-Zolder deden de Grimbergse spurters het voortreffelijk. Timber Huysmans won zelfs twee titels. In de 100m snelde hij naar 10.79 weliswaar met meewind van 2,9m/s, zodat zijn prestatie niet in de lijsten aller tijden komt. Zijn clubgenoot Abel Moortgat pakte het brons met 10.95. In de 200m had Timber Huysmans meer geluk. “De windmeter wees net minder dan de toegelaten 2m/s, zodat mijn 21.70 wel homologeerbaar is. Met die prestatie word ik de zesde aller tijden in ons land”, lachte hij.

Sterke Grimbergse spurters

De spurt was trouwens Vlaams-Brabants getint, want Marnix De Pauw (DAC) werd vierde op 100m en pakte brons op de 200m met 22.27. Zijn clubgenote Emma Wauters won dan weer de 100m horden met een besttijd van 14.23 bij toegelaten meewind en in het hoogspringen werden Stefka Reweghs en Jade Vandenbroucke twee en drie, allebei met 1,63m. Bij VAC moest men tevreden zijn met de derde plaats van Mathis Lievens in de 3.000m.

DCLA wist vijf medailles te veroveren en daar hoorden twee titels bij. Elie Bacari domineerde de 110m horden, maar had ook pech dat de windsnelheid van 2,5m/s de homologatie van zijn chrono verhinderde. De andere titel ging naar speerwerper Hannes Catteau met 52,83m. In de 400m bleven twee meisjes van DCLA onder de minuut met Claire Jacobs als tweede in 58.46 en Amber Souffree was derde in 59.23. Friedel Cuypers deed haar dat na op 3.000m.

Ook RC Tienen doet het meestal uitstekend bij de jeugd en dat leverde goud op voor polsstokspringster Lore De Taeye met drie meter rond. In dezelfde discipline werd Maximo Oliva derde met vier meter. Er was voorts ook brons in de 1.500m voor Noor Rumers. Bij ROBA hield het ditmaal bij één medaille, het zilver van Mathias Eeckhout met 9.04.95 op de 3.000m.