Isabelle wil een stem zijn voor lotgenoten: “Kanker is vechten voor je leven, ja. Maar kanker is óók bang zijn om je ogen ‘s ochtends open te doen, wetende dat er wéér facturen zijn die betaald moeten worden” MKV/SHVM

22 januari 2020

17u11 0 Grimbergen Isabelle Ots is 38 en heeft sinds september 2018 kanker. Ze wil aankaarten dat het niet enkel om het ziek zijn gaat, om dat gevecht op leven en dood, maar ook om de financiële mallemolen die het met zich meebrengt en waar weinig bij wordt stilgestaan. “Soms voel ik mij vooral een last en denk ik dat het beter zou zijn als ze mij van hierboven gewoon komen halen”, zucht Isabelle.

Momenteel ziet een dag van Isabelle er als volgt uit: “Slapen, mijn lichaam is moe van het vechten. Boodschappen doen en ze tot de derde verdieping langs de trap naar boven dragen is een enorme klus.” Nu probeert ze daar familiehulp zoveel mogelijk voor in te schakelen, maar met het geld dat ze uitgekeerd krijgt is dat amper mogelijk. “Ik ben soms bang om mijn ogen ‘s ochtends te openen, wetende dat er weer facturen betaald moeten worden. Ik moet fysiek rusten, maar ook mentaal, en dat lukt niet op deze manier.”



Per maand krijgt ze 130 euro en daarmee kan ze familiehulp twee keer twee uren per week inschakelen. “Dat is altijd wikken en wegen om ze eens de was te laten doen of naar de winkel te laten gaan.” Poetsen doet Isabelle zoveel mogelijk zelf en haar mama springt bij waar ze kan. “Gezien mijn mama in Kessel-Lo woont kan ik haar niet meer geldig opgeven als mantelzorger. Zij was mijn enige optie dus nu moet ik familiehulp inschakelen voor huishoudelijke hulp, maar dat kan ik amper betalen.” Mama Michèle is sinds vorig jaar met pensioen en komt geregeld enkele dagen bij haar dochter logeren om te helpen. Tot vorig jaar september trok dochter Isabelle bij haar in omdat constant toezicht een must was.

Ik had een buik alsof ik 7 maanden zwanger was, terwijl ik amper eetlust had en afviel Isabelle Ots

Boterhammen met choco

Om te genezen mag ze van de artsen absoluut niet afvallen en moet ze gezond eten. “Maar dat gaat helaas niet. Soms eet ik boterhammen met choco uit noodzaak - en dan val ik nog af -, maar dat is geen gezond eten hé. Ik was vroeger vegetarisch, maar ook dat heb ik moeten opgeven.”

Het bedrag dat ze uitgekeerd krijgt is net voldoende voor de huur en de vaste kosten. “En dat terwijl ik twintig jaar gewerkt heb. Dan hou je toch niet voor mogelijk dat anderen netto 2.000 euro uitgekeerd krijgen?”

Een vriend van haar, die ook kanker heeft, zit met exact hetzelfde probleem. “Hij werd tot maart 2020 thuisgeschreven en voelt zich nog lang niet goed. Toch ziet hij zich genoodzaakt om vanaf dan opnieuw aan de slag te gaan omdat hij anders niet rondkomt”, vertelt Isabelle ons.

Pijnstillers

Sinds februari 2018 ging Isabelle geregeld naar de dokter. De laatste maanden zelfs wekelijks, maar ze kreeg steeds Buscopan en Dafalgan mee naar huis met de verklaring dat haar buikpijn van de stress zou zijn. “Wat zeker kon want ik had een geweldige, maar stressvolle job als vliegende receptioniste die ik graag deed. Ik begon ‘s morgens in Gent om vervolgens opgeroepen te worden in Brussel, at geregeld in de auto,... stress was een gekend begrip”, vertelt Isabelle. “Maar op een gegeven moment kon ik amper naar de dokterspraktijk. Ik had een buik alsof ik 7 maanden zwanger was terwijl ik amper eetlust had en afviel. Opnieuw ging ik met wat pijnstillers naar huis. Om 5 uur ‘s nachts belde ik mijn mama op en vervolgens de ambulance, ik werd meteen opgenomen en kreeg te horen dat ik kanker met uitzaaiingen had. Mijn wereld viel helemaal in elkaar en de periode die volgde leefde ik in een roes.”

Als jonge vrouw je moeten laten wassen, je haar zien uitvallen, je baarmoeder en eierstokken moeten laten verwijderen: het heeft een ongelooflijke impact en ik heb ook mijn trots. Ik zie er graag goed uit en wil zelf altijd bezig zijn, zelf plannen en alles in de hand hebben. Dat wordt je allemaal afgenomen wanneer je plots moet vechten voor je leven Isabelle Ots

In het ziekenhuis zaten ze eerst met de handen in het haar. Door al het vocht in haar buik konden ze de oorzaak niet vaststellen. “De oncologen en verpleegkundigen van AZ Jan Portaels waren geweldig. De oncoloog zocht zelfs tijdens het weekend uit hoe ze me kon helpen. We weenden samen, ze hield mijn hand vast en blééf zoeken, ze is er één uit de duizenden. Ook verpleegkundigen kwamen 's avonds hun administratie bij me in de kamer afwerken opdat ik nog gezelschap zou hebben nadat mijn mama was vertrokken. Ze zaten zelfs naast mijn bed op de grond, ik had zoveel aan hen!”, benadrukt ze. Vervolgens moest ze naar Gasthuisberg voor de operatie en de eiwittherapie tegen de tumor in haar darmen. Die slonk tegen Kerstmis van 21 naar 19 cm. Ondertussen moest ze ook nog geopereerd worden aan twee tenen, wat ook nog de nodige pijnen met zich meebracht.

Michel Van den Brande

Het lastigste van al was misschien wel het moeten loslaten. “Als jonge vrouw je moeten laten wassen, je haar zien uitvallen, je baarmoeder en eierstokken moeten laten verwijderen: het heeft een ongelooflijke impact en ik heb ook mijn trots. Ik zie er graag goed uit en wil zelf altijd bezig zijn, zelf plannen en alles in de hand hebben. Dat wordt je allemaal afgenomen wanneer je plots moet vechten voor je leven.”

Sinds enkele maanden heeft Isabelle wel iemand extra om voor te blijven vechten. Ze kreeg hondje Iriska cadeau van Michel Van den Brande, samen met een ritje in zijn Lamborghini. “Hij heeft zelf kanker gehad en weet wat het is om eenzaam te zijn. Ik heb haar van hem cadeau gekregen samen met alle toebehoren en voedsel. Hij krijgt altijd veel commentaar over zich heen, maar heeft eigenlijk een klein hartje, en een groot hart voor anderen.”