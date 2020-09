Is dit het einde van de rammelende riooldeksels? Betonnen bedding moet redding van buurt zijn Margo Koekoekx

29 september 2020

15u08 0 Grimbergen De buurtbewoners rond een stukje Brusselsesteenweg in Vilvoorde zijn eindelijk verlost van het helse kabaal dat de rammelende riooldeksels daar maakten. De buurtbewoners rond een stukje Brusselsesteenweg in Vilvoorde zijn eindelijk verlost van het helse kabaal dat de rammelende riooldeksels daar maakten. Maanden aan een stuk lagen ze 's nachts wakker. Zeker wanneer de vrachtwagens om 4 uur ‘s nachts over de steenweg daverden en als de bussen er reden. Maar zelfs bij een auto die het deksel over reed hoorde je luid en duidelijk ‘klak-klak’, tot grote frustratie van de buurtbewoners.

Bewoners dachten al aan verhuizen, maar die plannen kunnen ze nu opbergen. De werken aan de deksel zitten erop. En mét resultaat deze keer. “Eindelijk kunnen wij weer op beide oren slapen”, klinkt het opgelucht bij Barbara Linssen. “Net na de werken hoorden we opnieuw wat verschuiven maar dat kwamen ze snel herstellen.” Rond de deksels ligt nu een betonnen rand en de deksels liggen steviger in hun kaders.

Meer dan een half jaar probeerden zowel buurtbewoners als het Agentschap Wegen en Verkeer tevergeefs de herrie te verhelpen. T-shirts tussen de randen steken, nieuwe rubberen banden steken, de vijzen geregeld aanschroeven, niets van dat alles mocht langer dan 48 uur baten. Ze groeven daarom dit keer alle deksels op de baan uit en groeven ze op een andere manier in. “We gaan meteen alle stukken aanpakken want het deksel wat verderop in de straat rammelt intussen ook. Meteen alles vervangen lijkt ons een goede zaak in deze”, klonk het even geleden bij Anton De Coster van het AWV.