Inwoners noordelijk deel Grimbergen kregen mondmasker al, rest volgt later Robby Dierickx

25 mei 2020

14u06 0 Grimbergen De inwoners van Humbeek, Beigem, de wijk Verbrande Brug en de as Humbeeksesteenweg-Benedestraat kregen afgelopen weekend een mondmasker en twee filters in de brievenbus. De gemeente Grimbergen benadrukt dat de rest van de inwoners zo snel mogelijk ook een exemplaar zal ontvangen.

In de enveloppes zaten een mondmasker en twee filters voor elk gezinslid ouder dan 12 jaar. “ook de inwoners van deelgemeenten Grimbergen en Strombeek-Bever zullen zo snel mogelijk hun exemplaar krijgen, maar we zijn afhankelijk van de levering van de mondmaskers en de filters”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Aangezien de levering slechts per mondjesmaat gebeurt, is het onduidelijk wanneer de overige inwoners hun mondmasker en filters zullen krijgen. De mondmaskers worden door Haviland aan de gemeente geleverd en de filters door de federale overheid.”

Inwoners die in de wijken wonen waar de enveloppes wel al in de brievenbussen gestoken werden en die geen exemplaar ontvingen, kunnen contact opnemen met de gemeente.