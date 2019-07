Inwoners gebruiken vaak verkeerde GFT-zakken DBS

04 juli 2019

13u39 0 Grimbergen De ophaaldiensten van intercommunale Intradura stellen vast dat heel wat inwoners de verkeerde zakken gebruiken voor hun GFT-afval.

“In plaats van het afval aan te bieden in de witte zakken van Grimbergen, gebruiken ze de zakken van intercommunale Incovo”, zegt schepen voor Afvalbeleid Eric Nagels (Vernieuwing). “De zakken van Incovo worden onder andere gebruikt in buurgemeenten Vilvoorde, Meise en Zemst en lijken sterk op die van Intradura. Ze worden ook te koop aangeboden in dezelfde verkooppunten.”

Grimbergen vraagt daarom aan haar inwoners om bij aankoop van hun witte (GFT) zakken goed op te letten dat ze de juiste aanschaffen.

Hoe kan je ze erkennen? De witte composteerbare GFT-zakken (groenten-, fruit- en tuinafval) zijn verkrijgbaar in twee formaten (30 en 60 liter). Een rol van 20 zakken van 30 liter kost 7 euro en een rol van 10 stuks van 60 liter-zakken kost eveneens 7 euro. Rond een rol zakken zit een papieren strook met daarop de vermelding ‘Gemeente Grimbergen’.

De zakken van Incovo zijn beschikbaar in de formaten 60 en 15 liter. Ze worden verkocht in een afgesloten zakje met een groene opdruk met daarop de vermelding ‘Incovo’.

Aangezien een aantal supermarkten in Grimbergen en de buurgemeenten beide zakken verkopen, moeten inwoners extra aandachtig zijn bij hun aankoop.