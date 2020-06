Intradura heft maatregelen op Margo Koekoekx

03 juni 2020

12u11 0

In Grimbergen mag je je afval weer volgens de gebruikelijke regels buitenzetten. Intradura legde tijdens corona de maatregel op dat je maximum drie zakken per adres mocht buiten zetten om zo de ophaalrondes te kunnen blijven garanderen, nu mag je al je afval weer aanbieden. Zij het wel op de correcte dagen, vanaf het juiste uur en in de juiste zak.